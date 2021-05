Wandy Peralta feliz de integrarse a los Yankees

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Luego de poner marca de 2-1 con dos rescates y efectividad de 5.40 en 10 presentaciones por los Gigantes esta temporada, la noticia de que había sido cambiado tomó desprevenido a Wandy Peralta. Pero el dominicano se sorprendió más al enterarse a cuál equipo había sido enviado.

“De verdad que me sentí un poco impresionando. Me sentí bien, bastante contento. Me cambiaron pa’ los Yankees. Lo tenía un poco retirado en mi mente, el cambio, pero se dio y aquí estamos y me siento bien contento con la oportunidad”, dijo Peralta.

Peralta viajó de San Francisco a Baltimore el miércoles y llegó a tiempo para el último partido de la serie de los Yankees ante los Orioles el jueves. Pese al largo viaje, el quisqueyano de 29 años dijo que no fue pesado, porque “ya yo tengo en la mente ‘bueno vamos pa’ los Yankees’”.

Los Yankees esperan que Peralta sea otra pieza valiosa en un bullpen que se ha destacado en lo que va de la temporada. Los relevistas de Nueva York llegaron al viernes con la segunda mejor efectividad (2.31) en las Mayores, a la vez que encabezan la Liga Americana con WHIP de 0.95. Sus 119 ponches los colocan en el tercer lugar de Grandes Ligas.

“Estamos muy emocionados de tenerlo”, dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone. “Creo que es otro relevista muy bueno que vamos a agregar a la formula allí. Lo veo lanzando francamente en varios papeles, en situaciones bien apremiantes, medianas y bajas también”.

Peralta ha dependido de una combinación de tres pitcheos en el 2021, variando entre el uso de su slider (38.8%), recta de cuatro costuras (36.7%) y cambio (23%). Cuando se le preguntó si tiene un pitcheo predilecto, el zurdo dijo que su selección depende del bateador más que cualquier otra cosa.

En general, Peralta reconoció que, contra bateadores derechos, prefiere usar su cambio o su recta alta y adentro, mientras que, contra los zurdos, tiende a usar su slider. No obstante, todos sus pitcheos le dan resultados y los Yankees están ansiosos por verlo en acción.

“Este es un muchacho con un material destacado”, dijo el coach del bullpen de los Yankees, Mike Harkey, el miércoles, “y creo que va a ser una gran adición a nuestro bullpen”.