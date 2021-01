Wander Franco vuelve a encabezar a los Mejores 100 Prospectos de MLB para el 2021

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El lanzamiento anual de la lista de Los 100 Mejores Prospectos de MLB Pipeline es típicamente una señal de que la primavera, o al menos los entrenamientos, están a la vuelta de la esquina. Y si bien eso fue cierto en el 2020, nadie pudo haber previsto lo que iba a pasar en la temporada que se avecinaba.

A pesar de una campaña de Grandes Ligas abreviada por culpa de la pandemia y la cancelación de la temporada de ligas menores, muchos jugadores del ranking de los 100 mejores en el 2020 llegaron al más alto nivel e hicieron sus aportes en diferentes divisivas, desde clubes sotaneros hasta el ganador de la Serie Mundial.

Una vez más, todos estamos esperanzados de una campaña de lo más parecido a un año normal. Y una vez más, muchos de los jugadores en nuestro listado de Los 100 Mejores Prospectos del 2021 van a dejarse sentir en las Mayores a lo largo de toda la campaña.

Como se esperaba, este ranking está encabezado por cuarta ocasión consecutiva por el fenómeno dominicano y torpedero de los Rays, Wander Franco. El Top 10 también incluye a un par de patrulleros de los Marineros y a dos prospectos de los Padres.

Los integrantes de esta liga deben ser elegibles al premio a Novato del Año. Para tener condición de novato, un jugador no debe haber excedido 130 turnos o 50 innings lanzados en las Grandes Ligas, y no debe haber acumulado más de 45 días de servicio en el roster activo de un equipo (o equipos) de las Mayores durante el período en el que los rosters son sólo de 25 jugadores, excluyendo el tiempo pasado en la lista de lesionados o en el servicio militar. El ranking sigue siguiendo los lineamientos del Acuerdo Colectivo en términos de quién cae bajo las reglas del cupo para firmas internacionales. Los jugadores de al menos 25 años y que han participado en ligas consideradas como profesionales (Japón, Corea, Taiwán, Cuba) no son elegibles.

Este Top 100 fue armado por mí, Jim Callis y Mike Rosenbaum, gracias también a la colaboración y opinión de fuentes de la industria del béisbol, incluyendo a scouts y directivos de equipos. Está basado en el análisis de las virtudes, herramientas y potencial impacto a nivel de Grandes Ligas de los jugadores.

Los mejores 10

1. Wander Franco, SS, Rays

2. Adley Rutschman, C, Orioles

3. Spencer Torkelson, 3B/1B, Tigres

4. Jarred Kelenic, OF, Marineros

5. Julio Rodríguez, OF, Marineros

6. MacKenzie Gore, LZ, Padres

7. Bobby Witt Jr., SS, Reales

8. CJ Abrams, SS, Padres

9. Ke’Bryan Hayes, 3B, Piratas

10. Nate Pearson, LD, Azulejos

Los nuevos integrantes

Los beisbolistas elegidos en el Draft del 2020 no están incluidos en esta sección, porque no estaban disponibles para ser parte de esta lista hace un año. No hay muchos nuevos nombres esta vez, debido a lo inusual de la temporada 2020, pero hay algunos nombres interesantes entre los de este año.

Es un grupo que comienza con el cubano Randy Arozarena, el jardinero de los Rays que tomó por sorpresa al mundo de las Grandes Ligas al conectar siete jonrones en sólo 64 turnos en la campaña regular y disparar 10 más durante una increíble actuación en la postemporada que incluyó ser nombrado Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Por eso, está debutando en el puesto 34 entre los 100 mejores de este año. No hay ningún otro debutante ubicado entre los mejores 50, pero un par de lanzadores derechos llegó cerca. Triston McKenzie de los Indios, quien había estado en este ranking en años anteriores, pero no el del 2019, terminó el 2020 en las Mayores y fue parte del roster de postemporada de Cleveland. Ahora está en el puesto 51. Por su parte, Quinn Priester, seleccionado por los Piratas en la primera ronda del Draft del 2019, debuta en el escaño 52.

Los que subieron más

Varios jugadores que estuvieron en el Top 100 del año pasado mejoraron mucho esta vez. Hay seis jugadores que escalaron al menos 25 puestos de un año al otro, encabezados por el jardinero Corbin Carroll de los D-backs. El seleccionado en la primera ronda del 2019 saltó del puesto al 89 al 47.

El primera base de los Medias Rojas, Triston Casas, saltó del 77mo al 44to lugar, mientras el antesalista de los Piratas Ke’Bryan Hayes fue catapultado hasta el Top 10, ocupando el noveno puesto después de estar en el 41ro antes de la temporada del 2020. El zurdo de los Reales, Daniel Lynch, dio un salto similar de 32 puestos (del 61ro al 29no), Jordan Groshans de los Azulejos subió del 75to al 46to y el patrullero de los Angelinos Brandon Marsh también subió 26 lugares (del 79no al 53ro).

Mayores caídas

Hay seis prospectos que estaban el año pasado entre los 100 mejores y que han caído de la lista del 2021. Todos estaban en el rango de 80-100. El jardinero dominicano de los Marlins, Jesús Sánchez, es el prospecto más alto en caer (del puesto Nro. 80), seguido por el campocorto de los Filis, Bryston Stott (Nro. 87), el diestro Brent Honeywell (Nro. 91), el derecho dominicano de los Yankees, Deivi García (Nro. 92), el paracorto quisqueyano de los Nacionales Luis García (Nro. 97) y el zurdo de los Gigantes Seth Corry (Nro. 99).

Graduados

Incluso en una acortada temporada, una buena cantidad de prospectos tuvieron tiempo suficiente en Grandes Ligas como para graduarse de la lista. Este grupo de 17 es liderado por el infielder de los Dodgers, Gavin Lux, quien era el segundo mejor prospecto del año pasado. Junto a él están los jardineros Jo Adell (Nro. 6) y el cubano Luis Robert (Nro. 3). El zurdo peruano-venezolano Jesús Luzardo (Nro. 12) y el diestro de los Dodgers Dustin May (Nro. 23) fueron los principales monticulares en salir de la lista.

Desglose por posición

Ésta es una de las listas con más bateadores que hayamos visto en un tiempo. Hay 39 lanzadores; 27 derechos y 12 zurdos, lejos de los 47 brazos que estaban en los últimos dos años. Sólo hubo 39 serpentineros en el 2016.

Sigue habiendo más lanzadores que cualquier otra posición, con 25 guardabosques siendo los más cercanos. Le siguen los campocortos con 14, nueve receptores, siete antesalistas, cuatro intermeditas y un par de inicialistas.

Impacto del Draft

Cuando actualizamos la lista en el verano, tuvimos la oportunidad de añadir a los jugadores que fueron adquiridos recientemente en el Draft amateur. En el 2020, con excepción de los que se graduaron, ésa fue la única oportunidad para cambiar la lista. Debido a la pandemia, el orden de los jugadores existentes se mantuvo estática, además de los 14 miembros del Grupo del 2020 que fueron añadidos. El grupo es liderado, claro, por Spencer Torkelson, primera selección del Draft, siendo el tercero en la lista. Otros cinco jugadores elegidos en la primera ronda están entre los 50 mejores de la lista. El jardinero Austin Martin de los Azulejos (Nro. 22), el diestro de los Marlins, Max Meyer (Nro. 28), el zurdo de los Reales, Asa Lacy (Nro. 30), el derecho de los Marineros, Emerson Hancock (Nro. 31) y el intermedista de los Piratas, Nick Gonzales (43). En total, hay 81 jugadores que fueron seleccionados alguna vez en el Draft.

Sabor internacional

Eso deja a 19 firmas internacionales en la lista (Recordatorio: Los jugadores de Canadá y Puerto Rico son elegidos en el Draft). No sorprende que la República Dominicana encabece este grupo con una docena de jugadores. Las Bahamas y Venezuela tienen dos cada uno, mientras que Colombia, Cuba y Panamá tienen un representante cada uno.

La lista completa

1) Wander Franco, SS, TB

2) Adley Rutschman, C, BAL

3) Spencer Torkelson, 3B/1B, DET

4) Jarred Kelenic, OF, SEA

5) Julio Y. Rodriguez, OF, SEA

6) MacKenzie Gore, LZ, SD

7) Bobby Witt Jr., SS, KC

8) CJ Abrams, SS, SD

9) Ke’Bryan Hayes, 3B, PIT

10) Nate Pearson, LD, TOR

11) Casey Mize, LD, DET

12) Cristian Pache, OF, ATL

13) Dylan Carlson, OF, STL

14) Andrew Vaughn, 1B, CWS

15) Sixto Sanchez, LD, MIA

16) Marco Luciano, SS, SF

17) Royce Lewis, SS, MIN

18) Ian Anderson, LD, ATL

19) Luis Patino, LD, TB

20) J.J. Bleday, OF, MIA

21) Riley Greene, OF, DET

22) Austin Martin, SS/OF, TOR

23) Joey Bart, C, SF

24) Tarik Skubal, LZ, DET

25) Matt Manning, LD, DET

26) Alex Kirilloff, OF/1B, MIN

27) Grayson Rodriguez, LD, BAL

28) Max Meyer, LD, MIA

29) Daniel Lynch, LZ, KC

30) Asa Lacy, LZ, KC

31) Emerson Hancock, LD, SEA

32) Jasson Dominguez, OF, NYY

33) Logan Gilbert, LD, SEA

34) Randy Arozarena, OF, TB

35) Drew Waters, OF, ATL

36) Nolan Jones, 3B, CLE

37) Matthew Liberatore, LZ, STL

38) Nolan Gorman, 3B, STL

39) Michael Kopech, LD, CWS

40) Nick Madrigal, 2B, CWS

41) Forrest Whitley, LD, HOU

42) Spencer Howard, LD, FIL

43) Nick Gonzales, 2B, PIT

44) Triston Casas, 1B, BOS

45) Luis Campusano, C, SD

46) Jordan Groshans, SS, TOR

47) Corbin Carroll, OF, ARI

48) Francisco Alvarez, C, NYM

49) Jeter Downs, SS/2B, BOS

50) Vidal Brujan, 2B/SS, TB

51) Triston McKenzie, LD, CLE

52) Quinn Priester, LD, PIT

53) Brandon Marsh, OF, LAA

54) Zac Veen, OF, COL

55) Kristian Robinson, OF, ARI

56) Garrett Crochet, LZ, CWS

57) Keibert Ruiz, C, LAD

58) Josiah Gray, LD, LAD

59) Nick Lodolo, LZ, CIN

60) Brailyn Marquez, LZ, CHC

61) Brennen Davis, OF, CHC

62) Robert Hassell, OF, SD

63) Josh Jung, 3B, TEX

64) Oneil Cruz, SS, PIT

65) Garrett Mitchell, OF, MIL

66) Jazz Chisholm, SS, MIA

67) Ronny Mauricio, SS, NYM

68) Edward Cabrera, LD, MIA

69) Heston Kjerstad, OF, BAL

70) DL Hall, LZ, BAL

71) Hunter Greene, LD, CIN

72) Brendan McKay, LZ, TB

73) Shea Langeliers, C, ATL

74) Reid Detmers, LZ, LAA

75) Matthew Allan, LD, NYM

76) Mick Abel, LD, PHI

77) Ryan Mountcastle, OF/1B, BAL

78) Sam Huff, C, TEX

79) Geraldo Perdomo, SS, ARI

80) Trevor Larnach, OF, MIN

81) Alek Thomas, OF, ARI

82) Heliot Ramos, OF, SF

83) Hunter Bishop, OF, SF

84) Shane McClanahan, LZ, TB

85) Xavier Edwards, 2B/SS, TB

86) Austin Hendrick, OF, CIN

87) Simeon Woods Richardson, LD, TOR

88) Clarke Schmidt, LD, NYY

89) Miguel Amaya, C, CHC

90) Shane Baz, LD, TB

91) Dane Dunning, LD, TEX

92) George Kirby, LD, SEA

93) Bobby Dalbec, 3B/1B, BOS

94) Brett Baty, 3B, NYM

95) Tyler Stephenson, C, CIN

96) Brice Turang, SS, MIL

97) Jordan Balazovic, LD, MIN

98) Tyler Freeman, SS, CLE

99) Cade Cavalli, LD, WSH

100) Taylor Trammell, OF, SEA