Wander Franco recogía a la menor en un helicóptero y a veces la mandaba a buscar, según MP

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La solicitud de medida de coerción contra Wander Franco y la madre de la menor con la que sostuvo una relación, establece que él en ocasiones la mandaba a buscar, pero en otras la recogía de manera personal en un helicóptero, en el play que está en Montellano.

«(…) Wander también la iba a buscar en el helicóptero al play que está en Montellano», le expresó una prima de la madre de la menor, al Ministerio Público, según establece el expediente.

Agregó que a veces ella iba sola con Wander y en otras ocasiones con unos primitos menores de edad.

La misma mujer le explicó al MP, que la menor le había confesado que su madre le sacaba dinero a todos los hombres con los que ella se relacionaba. También manifestó que le dijo que no le gustaba que su madre tomara, porque cuando lo hacía, la quería maltratar.

«En los momentos que ellas compartieron, yo le preguntaba qué pasaba, que por qué ellas se maltrataban, como por tres veces, al ella tener un carácter fuerte, fue mi tío (…) a la casa de mi madre a buscarme, porque ellas estaban discutiendo porque (la menor) y su madre estaban discutiendo y yo le preguntaba a ellas qué es lo que pasa», dijo.

Agregó que la menor le decía que su madre creía que ella era un objeto. «Ella está sacando dinero por mí, fuimos a unos 15 de una prima y ahí estaba borracha, ahí me tiró una piedra, (…), ella me quiere ver dominada y quiere pedir dinero por mí, si le presento a alguien siempre le está pidiendo y le dice -(la menor) tiene que ir al colegio, tiene que pagar salón, que no tiene para el salón».