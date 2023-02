Wander Franco listo para una nueva temporada en Grandes Ligas

LAKE BUENA VISTA, Fla. — En sus propias palabras y en las de sus entrenadores y gerente, Wander Franco «aprendió mucho» en 2022. Después de una excelente campaña de novato en 2021, la temporada pasada trajo el primer pincel real de adversidad profesional. para Franco, quien debutó como uno de los prospectos más célebres en la historia del béisbol, encontró el éxito inmediato y firmó un contrato récord de nueve cifras antes de cumplir 21 años.

Entonces, pasó 2022. Franco no jugó mal, y cuando estaba en el campo, los destellos del jugador dinámico que puede ser eran evidentes. Pero apenas estuvo en el campo, su segunda temporada fue repetidamente interrumpida por lesiones que limitaron a Franco a 83 juegos.

Ahora, de vuelta en el campamento de los Rays temprano y saludable, está listo para dejar atrás esas preguntas sobre su salud.

“Trabajé duro esta temporada baja para tener un buen año completo”, dijo Franco a través de un intérprete. «Tratar de no lesionarme, tratar de evitar todo eso. Por eso trabajé tan duro como lo hice».

Franco no podría haber entrado al 2022 con más entusiasmo, luego de batear .288 con un OPS de .810 y un WAR de 3.5 como un fenómeno de 20 años y firmar una extensión de 11 años y $182 millones el invierno siguiente. Luego lució como ese jugador durante el primer mes y medio, antes de que problemas persistentes en los isquiotibiales y los cuádriceps comenzaran a afectar su producción. Se perdió la mayor parte de junio lidiando con esas dolencias de la mitad inferior, y luego perdió dos meses más en la segunda mitad por un hueso ganchoso roto. Mientras tanto, la ofensiva de Tampa Bay tuvo problemas sin Franco y Brandon Lowe, quienes también lidiaron con lesiones.

El hecho de que los Rays no agregaron un bate este invierno tiene mucho que ver con lo mucho mejor que creen que su alineación será simplemente teniendo a Franco más a menudo. Franco dijo que se encargó esta temporada baja de asegurarse de que eso suceda tanto como sea posible, alterando su dieta y entrenamientos con miras a la flexibilidad y mantenerse duradero.

«No creo que nadie le haya dado un mensaje directo: ‘Oye, necesitas hacer esto con tu preparación'», dijo el manager Kevin Cash. «Todos vamos a seguir aprendiendo sobre Wander, pero estoy seguro de que está muy motivado. Tiene mucho orgullo y quiere ser el mejor jugador que pueda ser lo más rápido posible. Y Creo que reconoció algunas cosas el año pasado que lo hicieron más desafiante que no, solo por el desgaste de jugar todos los días, el césped, todas esas cosas. Creo que tomó algunas decisiones calculadas para tratar de adaptarse, y vengan más preparados y equipados para esta temporada».

Franco dijo: «Tengo el mismo peso, pero creo que estoy más tonificado que el año pasado. Estoy muy diferente, pero muy listo».

Franco dijo que también aprendió algunas formas de lidiar con el aspecto mental de lidiar con las lesiones a nivel de Grandes Ligas. ¿Entre aquellos? «Mantener la cabeza en alto y mantener una mente positiva».

“Fue muy frustrante”, agregó. “A veces, necesitas confiar en Dios para dejarlo ir. Ese es mi objetivo este año, espero durar [físicamente] un poco mejor”.

“Los jugadores se frustran cuando se lastiman y sienten que no pueden ser ellos mismos, lo que él no era”, dijo Cash. “Y luego, a veces, literalmente no podía contribuir porque no podía actuar. Se esforzó mucho, y simplemente no estaba sucediendo para él. Pero solo hablando con él y observándolo en la jaula ahora, hay muchas sonrisas. Hay mucha energía alta”.

Franco también está emocionado de jugar en el próximo Clásico Mundial de Béisbol para el equipo cargado de República Dominicana, que será dirigido por el entrenador de banca de los Rays, Rodney Linares. Franco dijo que fue una decisión fácil participar y calificó como «una gran alegría» representar a su país de origen.

“Siempre quise ir al Clásico, sin importar las lesiones que tuve”, dijo Franco. “Mi mentalidad era ir siempre al Clásico”.

Quizás el torneo sirva como un recordatorio del enorme impacto que puede tener un Franco sano. En 153 juegos de carrera, totalizó 6.1 de WAR. Simplemente igualar eso esta temporada convertiría al joven de 22 años en candidato al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

«Independientemente de lo que pensáramos de él hace dos años o el año pasado, ahora estoy mejor que él», dijo Cash.

