Wander Franco le confiesa a la menor que se arriesgó con ella y le encantó, dice MP

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-En uno de los extractos de las supuestas conversaciones que sostenía el pelotero Wander Franco con la joven involucrada en su caso, quedó evidenciado que este estaba consciente de las consecuencias de sostener una relación amorosa con una menor, según el Ministerio Público.

Una de las capturas reza: «Mi niña, mi equipo si se da cuenta de esto me puede causar problemas, es una regla en todos los equipos no hablar con menores de edad y sin embargo, me arriesgué y me encantó».

Se recuerda que la menor de 15 años, cuya identidad se omite por asuntos legales, fue quien denunció que era explotada sexualmente por su madre con el pelotero y lo hizo a través de una plataforma digital a la que le envió capturas de sus conversaciones con el torpedero.

En otras de las capturas de las supuestas conversaciones, Franco reconoce que la joven es tan sólo una niña, incluso le pide que se deje criar por él a su manera, cuando esta le reclama que si la criaría sin amor y sin respeto.

«Eso había de más, pero sólo eres una niña y no sabes llevarte de mí, por eso fracasaste. Pero yo te doy una sola oportunidad, usted debe ser sólo para mí, no mires a más nadie. Sé que has estado con otro, pero nadie te sabrá usarte como quiero y darte», reza la supuesta conversación a la que tiene acceso el MP.