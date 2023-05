Wander Franco ha mejorado su juego de velocidad y potencia en las Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK – El campocorto Wander Franco está teniendo una temporada de renacimiento, una de las razones detrás del récord de 30-9 de los Rays, el mejor en el béisbol.

Además de liderar al equipo en bWAR (2.5), Franco ha añadido velocidad y potencia a su juego. Al ingresar al juego del viernes contra los Yankees, tiene siete jonrones, igualando un récord personal y 12 bases robadas, la mejor marca de su carrera. Franco nunca se ha robado más de ocho bases antes de esta temporada.

“Pude hacer el trabajo que pude hacer durante la temporada baja en esta temporada”, dijo Franco a través del intérprete Manny Navarro. “Me siento muy bien y muy cómoda. Con suerte, puede continuar «.

Después de irse 2-por-3 con una base robada, Franco abandonó la victoria del jueves 8-2 sobre los Yankees antes de la parte baja de la quinta entrada después de sentir molestias en el cuello y actualmente está listado como día a día. Después del partido, Franco dijo que se sintió mejor después de recibir tratamiento. Sintió dolor cuando comenzó el juego, pero empeoró después de que falló en el quinto. Franco dijo que le encanta tocar en el escenario de Nueva York.

“Hay mucha energía [en Nueva York]”, dijo Franco. “Los Yankees tienen un buen equipo. Tenemos que ir con la actitud de que vamos a estar jugando bien aquí. Tenemos que seguir moviéndonos con ellos”.

El mánager de los Rays, Kevin Cash, dijo que la toma de decisiones de Franco en las bases es mejor que en los últimos años.

“Está mucho en la base”, dijo Cash. “[Su carrera de bases] es algo de lo que realmente no he hablado con él. No era un tipo que se robara un montón de bases. Creo que se levantó en esta atmósfera que puede jugar un papel para nosotros. Está tratando de elegir sus lugares”.

Franco tiene una respuesta simple de por qué está robando bases: salud.

«Me gusta correr. Me gusta robar bases. Me gusta correr todo lo que puedo”, dijo.

De todas las cosas que ha hecho este año, Franco está más orgulloso del poder que ha mostrado.

“Simplemente trabajo duro y trabajo duro siempre”, dijo Franco.

Franco se enorgullece de ver a los Rays tener un gran comienzo. ¿Pueden los Rays mantenerse calientes y ganar el Este de la Liga Americana?

“Lo estamos haciendo muy bien”, dijo Franco. “Gracias a Dios estamos jugando muy bien hasta este momento. Todos estamos tratando de hacer nuestra parte, no tratando de hacer demasiado, continuar con el trabajo y esperar obtener los resultados. … Seguimos mirando hacia adelante. Está en las manos de Dios y vamos a seguir ganando”.