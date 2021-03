Wander Franco fue enviado a las menores

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONA.- Los Rays enviaron este lunes al cotizado prospecto dominicano Wander Franco a los entrenamientos de Ligas Menores, informó MLB.com.

Franco, quien es calificado por MLB Pipeline como el prospecto No.1 en todo el béisbol por segundo año en fila, no se proyectaba a estar en el roster del equipo grande para el Día Inaugural. Cumplió apenas 20 años el 1ro de marzo, no vio acción en ningún partido oficial el año pasado debido a que se canceló la temporada de liga menor, y todavía no ha jugado por encima del nivel Clase-A Avanzada.

Sin embargo, Franco dio muestras de su enorme potencial durante sus primeros Entrenamientos de Primavera con el equipo grande, y el club de Tampa Bay reveló en su último partido cuánto el infielder figura en los planes del equipo para un futuro inmediato.

Un punto brillante llegó a comienzos de la Liga de la Toronja, cuando Franco pegó un descomunal cuadrangular contra los Piratas el 3 de marzo. Sus capacidades a la ofensiva lo llevarán a las Grandes Ligas en algún momento este año, aunque han surgido algunas interrogantes sobre cuál será su posición en el terreno debido a que el dominicano Willy Adames está afianzado en el campocorto como parte de los talentosos jugadores del cuadro en los campeones de la Liga Americana.

Por eso, el ver a Franco como antesalista titular en su último partido de pretemporada llamó la atención debido a que se puede especular que el dirigente Kevin Cash continuará probando al quisqueyano en la segunda y tercera base, junto a su posición natural como torpedero.

“Platicamos con Wander hace unos días, simplemente para expresarle que no podemos negar que es un jugador muy talentoso”, explicó Cash. “Pero también tenemos un núcleo de jugadores que tuvieron un gran desempeño el año pasado, que avanzó a la Serie Mundial, y es momento para que esos muchachos vean acción juntos en más encuentros”.