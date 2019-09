Wander Franco, de los Gigantes del Cibao, reconocido por Lidom por ser primer pick draft

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom) entregó un trofeo de reconocimiento al prospecto Wander Franco por ser la primera selección del draft de novatos de 2019.

Franco fue honrado durante una actividad que quedará instaurada a partir de este año con todos los peloteros que sean escogidos como primer picks en los próximos draft.

Vitelio Mejía Ortiz, presidente de Lidom, recibió a Franco en su oficina y conversaron de forma amena por espacio de 15 minutos en compañía de los padres del pelotero, Wander Franco y Nancy Aybar, además del gerente general de los Gigantes del Cibao, Juan Mercado, y el director de scouting para América Latina de los Rays de Tampa, Danny Santana.

“Le hemos expresado a Franco que esta es su casa, que él es un pelotero de Lidom y que es un alto honor para toda la fanaticada dominicana tener un jugador de su estatura”, afirmó Mejía Ortiz durante la ceremonia protocolar. “Le hemos exhortado también atender esa responsabilidad social que le toca por ser, a partir de hoy, la inspiración de cientos de niños que aspiran ser algún día como él”.

Los Gigantes del Cibao convirtieron a Franco en la primera selección “overall” en el pasado draft de novatos. Este pelotero de 18 años es considerado el prospecto número uno del béisbol de los Estados Unidos, según la lista de MLB Pipeline. “Me siento bien contento por estar aquí y me siento agradecido de los Gigantes que me han dado una gran oportunidad”, dijo Franco. “Espero que mi organización me dé la oportunidad de jugar para toda la fanaticada dominicana”.

Santana confirmó que los Rays han concedido un permiso de un mes a Franco para que accione en el torneo invernal que arranca este próximo 12 de octubre.

Esta es la segunda actividad que involucra a los novatos. El pasado lunes 9, dos días antes del draft, la Lidom agasajó a los novatos de la clase de 2019 con un coctel en su honor.

Mejía Ortiz declaró que ambas actividades guardan relación con la cruzada que se lleva a cabo para que todos los peloteros Lidom cambien su percepción sobre la liga.

