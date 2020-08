Wander Franco continúa encabezando el listado de los mejores prospectos de MLB

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- A pesar de que el COVID-19 acabó con la temporada liga menor, el torpedero dominicano de los Rays de Tampa Bay, Wander Franco continúa situado en la primera posición del listado de mejores prospectos en el béisbol de las Grandes Ligas.

Franco, quien encabeza este listado por segundo año seguido, se caracteriza por su madurez en el plato y su capacidad de utilizar todo el terreno cuando se encuentra en la caja de bateo.

Desde que se publicó la lista inicial de los Mejores 100 Prospectos y los Mejores 30 de cada organización en el 2020, el coronavirus limitó la acción de los Entrenamientos de Primavera a tres semanas, hubo unos cuantos días de Entrenamientos de Verano y varias semanas de acción de temporada regular. Nadie pensaba que tendría sentido realizar cambios radicales en las clasificaciones basándose en apenas esas pequeñas muestras.

Lo que se hizo fue agregar a la list las selecciones del Draft del 2020, 13 de los Mejores 100 y un total de 103 a la lista de los Mejores 30 en cada equipo. Durante la campaña, se continuarán realizando ajustes cuando los jugadores dejen de ser novatos/prospectos (El derecho de los Piratas, Mitch Keller, es el único en la lista de los Mejores 100 Prospectos que lo ha hecho hasta ahora) o cambien de organización.

La lista actualizada de los Mejores 10 incluye a las selecciones No. 1 en general de los últimos cuatro Drafts: El torpedero de los Mellizos, Royce Lewis (2017); el diestro de los Tigres, Casey Mize (2018); el receptor de los Orioles, Adley Rutschman (2019); y el infielder de los Tigres, Spencer Torkelson (2020). También incluye a los mejores prospectos internacionales del 2016 y del 2017: El guardabosque cubano de los Medias Blancas, Luis Robert, y el campocorto dominicano de los Rays, Wander Franco.

Los Mejores 10: 1) Wander Franco, SS, Rays; 2) Gavin Lux, SS/2B, Dodgers; 3) Luis Robert, OF, Medias Blancas; 4) Adley Rutschman, C, Orioles; 5) MacKenzie Gore, LZ, Padres; 6) Jo Adell, OF, Angelinos; 7) Spencer Torkelson, 3B/1B, Tigres; 8) Casey Mize, LD, Tigres; 9) Nate Pearson, LD, Azulejos y 10) Royce Lewis, SS, Mellizos.

Anuncios

Relacionado