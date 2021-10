Wander Franco cerró 2021 con todo en la postemporada de Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BOSTON – Ser eliminados en primera ronda no era lo que esperan los Rays para esta postemporada del 2021. Pero a pesar del resultado, el jardinero central Kevin Kiermaier no podía enfocarse en otra cosa que no fuese el brillante futuro.

“Simplemente no era nuestro momento, pero el béisbol ganador, eso va a continuar aquí”, dijo Kiermaier. “Hay demasiado talento en esta organización. Quién sabe lo que va a pasar ahora, pero tenemos algo muy bueno aquí”.

Luego de una temporada 2020 en la que fueron mandados a cas por los Dodgers tras el Juego 6 de la Serie Mundial, los Rays tenían la mirada puesta en darle un título a Tampa. En vez de eso, fueron eliminados por los Medias Rojas en el Juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Americana tras caer derrotados 6-5 la noche del lunes en el Fenway Park.

Pero quizás este no fue sino otro paso hacia ese objetivo final.

Los Rays son jóvenes. El equipo tuvo cuatro lanzadores novatos durante sus cuatro juegos de esta temporada, cada uno con media temporada (o mucho menos) de experiencia. Su shortstop disputó sólo 70 juegos en la campaña. Esta experiencia en los playoffs fue rápido, abrupta y decepcionante, pero hay muchas razones para creer que este equipo está armando una sólida base de cara al futuro.

¿Por qué? Bueno, no hay que ver mucho más allá del dominicano Wander Franco. Juntándolo con el cubano Randy Arozanera – que también completó su temporada de novato – los Rays tienen a un dúo que debería mantener a todo el mundo creyendo en el futuro de esta novena. Luego de que Arozarena no sólo manejara bien sino brillara bajo las luces de la postemporada del 2020, era difícil creer que alguien pudiese seguir esos pasos. Bueno, de alguna manera, Franco hizo eso con apenas 20 años.

Franco debutó en junio siendo el mejor prospecto de todo el béisbol, de acuerdo con MLB Pipeline. Aunque las expectativas a su alrededor eran inmensas, cumplió (si es que no sobrepasó) cada una de ellas. En la temporada regular, bateó .288 con un OPS de .810 (OPS+ de 129), 18 dobles, cinco triples, siete jonrones y 39 bases robadas en sólo 70 compromisos.

Franco mantuvo el nivel en los playoffs, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia de las Grandes Ligas en batear dos o más hits en cada uno de sus tres primeros juegos de postemporada. También se convirtió en el quinto jugador en dar jonrones en duelos sucesivos en octubre a los 20 años o menos con un palazo de dos carreras en el sexto inning el lunes, uniéndose a su compatriota Rafael Devers (2017), el venezolano Miguel Cabrera (2003), Andruw Jones (1996) y Mickey Mantle (1952).

En los tres juegos contra Boston, Franco se fue de 19-7 (.368), con dos dobles, dos vuelacercas, cinco carreras anotadas y cuatro empujadas.

“Yo he estado impresionado con Wander desde el día que llegó aquí”, dijo el manager Kevin Cash. “Se comporta como un veterano de siete, ocho temporadas. Y no tiene siete, ocho meses en las Grandes Ligas. Somos afortunados de tenerlo aquí. Se siente muy bien cuando lo ves caminar al plato todas las noches”.

Relacionado