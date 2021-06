Wander Franco brilla con otro juego de cuatro hits en liga menor

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Otro día, otra espectacular jornada por parte del dominicano Wander Franco.

El mejor prospecto de la lista de MLB Pipeline tuvo su segundo juego de cuatro imparables en el año, en la derrota de Triple-A Durham ante Norfolk del martes.

“Está bien enfocado. No le gusta cuando no se destaca a la altura de sus estándares, que son bien altos”, dijo el manager de los Bulls, Brady Williams. “Siempre está concentrado en lo que necesita hacer – a la defensa, en el plato, en las bases. Quiere lucirse cada noche y cuando no lo hace, se enfoca en mejorar”.

Fue el tercer partido seguido con más de un inatrabable para Franco, quien tiene de 14-6 con un jonrón, un triple, dos dobles, siete empujadas y tres anotadas en ese período. El martes fue el quinto choque con al menos cuatro hits en la carrera del prospecto principal de los Rays.

Luego conectar una línea en la primera entrada, Franco pegó un sencillo productor dentro del cuadro en la tercera. El veloz infielder le puso presión al lanzador que intentaba cubrir la inicial y no pudo atrapar el disparo por parte del primera base Ryan Ripken.

“Estaba volando hacia la inicial y lo hubiese vencido [en la carrera] de todas formas”, señaló Williams. “El tiro malo permitió que anotara la segunda carrera, pero hubiese sumado la impulsada de todas maneras”.

El quisqueyano de 20 años no perdió tiempo en la sexta entrada, al comenzar el inning con otro imparable dentro del cuadro. En la octava, Franco conectó un doble ante una recta en 2-0 y con un out. Fue su 13er extrabases del año.

En el noveno tramo, la mesa estaba servida para el dominicano. Con las bases llenas y dos outs, Franco llegó al plato representando la carrera de la victoria. Luego de trabajar la cuenta y llevarla a 2-2, conectó una recta alta de su coterráneo Fernando Abad hacia el hueco del jardín izquierdo, para un sencillo de dos carreras que acercó a los Bulls a una carrera. Al final, no pudo anotar y se quedó a bordo.

Franco batea .299/.361/.536 con cuatro bambinazos, un par de triples, siete dobles, 21 remolcadas y 19 anotadas en 23 partidos en lo que va del año.

