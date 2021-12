Wall Street abre verde y el Dow Jones sube un 0.63 %

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Wall Street abrió al alza este jueves con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumando un 0.63 %, encaminándose a cerrar tres días consecutivos en positivos y a clausurar una semana en verde que arrancó con pérdidas por los temores a la expansión de la variante ómicron de la COVID-19.

Diez minutos después del inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subía 225.29 puntos, hasta 35,979.18 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 ganaba un 0.57 % o 26.62 enteros, hasta 4,723.18 puntos.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las tecnológicas de mayor valoración, escalaba un 0.30 % o 46.29 unidades, hasta 15,568.18 enteros.

El parqué neoyorquino amanecía hoy en verde queriendo dejar atrás los temores por la expansión de la COVID-19 y las posibles consecuencias que las restricciones puedan tener en la economía, en una semana que concluye hoy ya que el viernes los mercados no abren por la festividad navideña.

“Durante las últimas 48 horas, estudios de Sudáfrica, Dinamarca e Inglaterra y numerosos artículos (The Washington Post, Bloomberg, The Wall Street Journal) han generado la misma conclusión, que ómicron produce sustancialmente menos casos graves de COVID-19, y esta confirmación alivia la ansiedad por la COVID-19”, aseguró el presidente de la firma Seven Reports en una nota.

Todos los sectores comenzaban la jornada en positivo con el financiero (1.19 %) a la cabeza, seguido del industrial (1.05 %), el energético (0.95 %) y el de materias primas (0.81 %).

Entre las 30 firmas cotizadas del Dow Jones, destacaba esta mañana el avance de Dowr (2.34 %), American Express (2.25 %), Cisco (1.77 %) y Caterpillar (1.49 %), mientras que solo cuatro grandes corporaciones del índice despertaban en negativo: Salesforce (-0.89 %), Merck (-0.39 %), Walmart (-0.09 %) y Visa (-0.02 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas ascendía a 72.96 dólares el barril, el oro subía a 1,806.60 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro ascendía al 1.491 % y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 1.1299.

