Waldo Ariel Suero dice no se colocará vacuna de AstraZeneca por “baja” efectividad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) manifestó este martes que, al igual que él, muchos galenos no emplearán la vacuna AstraZeneca, contrada por el Gobierno, puesto que, a su juicio, no posee la efectividad de otras hechas por Moderna y Pfizer.

“El Colegio Médico Dominicano ha sido claro en que se priorice con la vacuna de Pfizer o Moderna, y que es una decisión de cada quien que el que desee ponerse la otra vacuna se la ponga” indicó el titular del CMD en el programa La Super 7 en la Mañana.

Suero sostuvo que la vacuna de AstraZeneca es la que menos efectividad posee, puesto que posee solo un 70%, contrario a la de Pfizer que tiene un 95% de favorabilidad.

“Hemos estados denunciando desde hace varios días de que no nos convence la vacuna de AstraZeneca, es la vacuna más cuestionada por su efectividad y efectos secundarios. Los médicos no van querer vacunarse con la de AstraZeneca, ustedes lo verán, no van a querer, el que quiera vacunarse que se vacune”, indicó.

Agregó que el Gobierno se precipitó al firmar un acuerdo con dicha farmacéutica, al tiempo que solicitó que se firmen acuerdos con otras farmacéuticas para traer al país lotes de dosis a partir de este mes.