Wade se acuerda de Kobe en la ceremonia de retirada de su camiseta

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, FLORIDA.- El dorsal número 3 de Dwyane Wade decora desde la noche de este sábado la parte alta del American Airlines Arena de Miami. El legendario escolta de los Heat vivió, apenas unos meses después de poner fin a su carrera, su ceremonia de homenaje en la que la franquicia retiró su número, celebración a la que asistieron Pat Riley, Erik Spoelstra, sus familiares y algunos ex compañeros, pero en la que Wade quiso acordarse de Kobe Bryant.

“Kobe dijo que lo más importante era intentar servir de inspiración a otros para que pudieran hacer aquello que se planteasen” afirmó. “Espero haber podido inspirarte a ti. Gracias por hacerme formar parte de tu legado. Tú siempre serás una parte enorme del mío”, dijo Wade.

Hubo, por supuesto, tiempo para mucho más. Dwyane habló también de cómo quería que se le recordase: “Espero quedar en el recuerdo como alguien que daba todo lo que tenía sobre la cancha, que era generoso y que intentaba involucrar a los demás en lo que hacía. Cuando llegué a esta liga todo lo que quería era ganarme el respeto del mundo del baloncesto, pero lo cierto es que hasta que llega el final no sabes realmente si ese respeto está ahí. En el último año y medio he sentido como el baloncesto me ha devuelto todo lo que le he dado, y espero que eso pueda servir de motivación para muchos niños y familias”.

Piensa en futuras generaciones

La de Wade no fue una ceremonia cualquiera, ya que el escolta ha sido el jugador más importante de la historia de Miami. Lidera la franquicia en partidos jugados, puntos anotados, asistencias repartidas, balones robados y un sinfín más de apartados estadísticos y fue parte indispensable de los tres anillos de la historia del equipo. No obstante, no fue eso lo que quiso destacar al hablar de qué le hacía sentirse más orgulloso.

“Para mí un legado no se mide en cuántos mates has hecho o cuántos puntos has metido, sino tener la capacidad de cambiar la vida de alguien y ayudar a una familia. Me enorgullece haber inspirado a las nuevas generaciones a querer ser mejores y a hacer cosas que creyeron que nunca podrían hacer”, finalizó.

Anuncios

Relacionado