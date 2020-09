Wade responde que está con el Heat en la final, ante cuestionamiento de Magic

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Heat de Miami logró su pase a la final de la NBA al derrotar la noche del domingo a los Celtics de Boston, en una lucha donde se enfrentarán a los Lakers de Los Ángeles, un duelo que tendrá de frente al equipo con el que Dwyane Wade conoció la gloria y a su mejor amigo LeBron James.

Ante esta situación, el exjugador y leyenda de los Lakers, Magic Johnson cuestionó a Wade sobre de qué lado está en este enfrentamiento, a lo que el icono de Miami respondió que él ganaría sin importar el resultado, pero que se queda con el Heat.

“La pregunta del millón de dólares es ¿a quién animará @DwyaneWade? Su ex equipo, el Heat, o su mejor amigo LeBron James Rostro”, publicó Magic en la red social Twitter, recibiendo como respuesta de Wade “A esto lo llamamos ganar / ganar, ¡pero aquí es #HeatNation!”.

😂😂 We call this a win/win but it’s #HeatNation over here! https://t.co/8ZfvEZurBR

— DWade (@DwyaneWade) September 28, 2020