Vuelve Met Gala: Una guía para la gran noche de la moda

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK (AP) — Comenzó en 1948 como una cena de sociedad a medianoche, y ni siquiera fue en el Met.

Más de 70 años, y la Met Gala es algo totalmente diferente, uno de los eventos más fotografiados del mundo por su alfombra roja que da vueltas la cabeza, aunque los famosos escalones alfombrados del Museo Metropolitano de Arte no siempre son rojos. Estamos hablando de Rihanna como un papa enjoyado.

Zendaya como Cenicienta con un vestido iluminado. Katy Perry como un candelabro transformándose en una hamburguesa. También: Beyoncé con su “vestido desnudo”. Kim Kardashian con un body que le cubre la cara. Billy Porter como dios del sol egipcio.

