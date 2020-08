Vuelve el autocinema: una alternativa para el cine ante la pandemia

View this post on Instagram

Hoy les revelamos una noticia emocionante ¡Llega Caribbean Cinemas Drive In Sirena!⁣ Nuestro concepto de autocinema donde podrán disfrutar la emoción del cine bajo las estrellas, con proyección láser desde el estacionamiento del 5to piso de Sirena Churchill.⁣ Pronto les comunicaremos la fecha de apertura, películas, acceso y otros detalles a través de la cuenta oficial @caribbeancinemasdrivein ¿Quiénes están listos para esta experiencia? #caribbeancinemas #CCdrivein #septiembre #CineBajoLasEstrellas