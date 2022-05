Vuelve a vivir a Depeche Mode en un tributo para la historia

Comparte esta noticia

La agrupación “Löst” e invitados de lujo, traerán de vuelta en un concierto tributo a los británicos que se posicionaron en el inconsciente colectivo con éxitos que hoy son parte principal del playlist de la música del mundo. Será este viernes en Chao Teatro

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La agrupación Post Punk “Löst” conformada por los destacados músicos dominicanos Yamil Musa, Clemente Portillo, Boly Lingopoff, Max Familia y Christian Pérez, con artistas invitados como Máximo Martínez y Joel Lazala, nos regresarán la vibra inigualable de una de las bandas más importantes de todos los tiempos, “Depeche Mode”.

La impresionante discografía de Depeche, que marcó una era emblema para el pop-rock electrónico, será plasmada por la capacidad interpretativa de estos sobresalientes músicos que forman parte de la misma historia del rock local, y que impregnarán de su magia cada una de las icónicas canciones.

Temas como: “Black Celebration”, “StrangeLove”, “Precious” o “It’s No Good”, son solo algunos de los éxitos que la noche de este viernes 20 de mayo “Löst” ofrecerá como parte de un repertorio de casi dos horas, con una producción y puesta en escena que abarcará además un despliegue visual que transportará a todos en cada canción.

“Depeche Mode Tribute by Löst”, bajo la producción de Yamil Musa y Lulú Ceballos, hará un recorrido musical por las distintas etapas de la icónica banda británica liderada por Dave Gahan, abarcando lo mejor de sus cuatro décadas de trayectoria, para que lo sientas como si estuvieras en uno de los conciertos de estas leyendas de la música electrónica.

Con el “Music Set” de Charles Mariotti, este evento a celebrarse el próximo viernes 20 de mayo en Chao Teatro a las 8:30 de la noche, tiene boletas a la venta en www.chaoteatro.com, con un valor para la entrada general de RD$1,000.00 p/p. Para información o reservaciones a los teléfonos (829) 649-4420 y (809) 487 – 0520.

Más sobre Löst:

LÖST es una banda de Post-Punk de República Dominicana formada en Julio de 2018, por Yamil Musa (Voz), Clemente Portillo (1ra. guitarra), Christian Pérez (2da. guitarra), Boly Lingopoff (Batería) y Josué García (bajo). Su idea surge de la inquietud de revivir el sonido del Post-Punk y Darkwave de los 80s, actualizándolo con un estilo propio y encontrando su identidad en este género.

Influenciados por bandas como THE SISTERS OF MERCY, BAUHAUS, O. CHILDREN, DANZIG, entre otros, desde sus inicios la agrupación tuvo presentaciones en distintos bares dentro y fuera de Santo Domingo. En julio de 2018 estrenaron su primer vídeo oficial del tema “Cold War“. Para el 2020 lanzan su segundo sencillo y su primer álbum titulado “Down to the Underground“ con 11 temas inéditos, siendo “Down to the Underground” el segundo sencillo y video oficial de la banda, de la mano de la productora Nebulosa Audiovisual.

Han participado en festivales internacionales como “Calaveras Fest Iberoamérica” y en el “6to Festival Under Latinoamericano”. Actualmente se encuentran en el proceso de grabación de su nuevo material.

