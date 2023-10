Votar morado es votar para recuperar el campo, dice Danilo Medina

EL NUEVO DIARIO, BARAHONA – El expresidente de la República, Danilo Medina, llamó a levantarse temprano en las elecciones de febrero y mayo, para votar por la recuperación del campo.

En un encuentro con productores agrícolas de Enriquillo, Barahona, Danilo Medina lamentó que los proyectos agropecuarios impulsados en las visitas sorpresa, hoy estén abandonados.

«Yo lamento mucho que se hayan politizado esos proyectos. Ustedes recuerdan que cuando vine aquí, no le pregunté a nadie de qué partido era», expresó el también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

En el conversatorio, el político insistió en su llamado a votar masivamente por el partido morado, que es la organización política que le garantiza bienestar al pueblo dominicano.

«Hoy yo no estoy aquí como presidente de la República, estoy aquí como presidente del partido y hoy si me siento con la autoridad suficiente para hablar de política y quiero hablar de política. Yo quiero pedirle a ustedes que no pase lo mismo del 2020, que muchos se quedaron sentados y no fueron a dar el voto por el compañero Gonzalo Castillo. Hay que levantarse temprano en febrero y en mayo y echar el voto por el Partido de la Liberación Dominicana», dijo Danilo Medina a los presentes.

Reforestación y cultivo en Barahona

Danilo Medina se reencontró con beneficiados de visitas sorpresa para proyectos de reforestación, con la siembra de coco, aguacate y café.

Fueron 2,000 productores beneficiados con 5,000 pesos mensuales, para convertirlos en guardianes de las lomas de la provincia.

En los gobiernos de Danilo Medina se construyeron en la zona 320 caminos interparcelarios. Fruto de esas visitas, se producen más de 100,000 quintales de café por año.