Votaciones para el Juego Estrellas se abrirán el 25 de diciembre

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. – La Votación para el NBA All-Star, presentada por Tissot, el reloj y cronómetro oficial de la NBA, arrancará el sábado 25 de diciembre a las 11 a.m. ET y concluirá el sábado 22 de enero a la medianoche ET, dando a los aficionados la oportunidad de votar para elegir a los jugadores titulares del NBA All-Star Game a través de la NBA App, NBA.com y Twitter.

La versión 71 del NBA All-Star Game se llevará a cabo el domingo 20 de febrero a las 8 p.m. ET. Cleveland es sede del NBA All-Star 2022, que celebrará la temporada del 75 aniversario de la liga. Cleveland anteriormente fue sede del NBA All-Star en 1997, cuando la NBA conmemoró su 50 aniversario.

Durante el período de votación de cuatro semanas, los aficionados pueden enviar una boleta completa cada día a través de la NBA App y NBA.com, así como también votar por hasta 10 jugadores únicos por día en Twitter. Todos los jugadores actuales de la NBA estarán disponibles para su selección. Cinco “2-for-1 Days” (Días 2-Por-1) permitirán que los votos de los aficionados cuenten dos veces el 25 de diciembre, 7 de enero, 13 de enero, 17 de enero y 20 de enero a través de Twitter, NBA.com y las plataformas de votación de la NBA App. El primer “2-for-1 Day” se designará desde las 11:00 a.m. ET hasta la medianoche ET. Los próximos cuatro “2-for-1 Days” serán desde las 12:01 a.m. ET hasta la medianoche.

Los jugadores y los medios de comunicación de la NBA seguirán uniéndose a los aficionados para seleccionar a los jugadores titulares del NBA All-Star. Los aficionados representarán el 50 por ciento de los votos, mientras que todos los jugadores actuales y un panel de medios representarán el 25 por ciento cada uno. Los jugadores y los medios de comunicación podrán completar una boleta, con tres jugadores de la zona de ataque y dos guardias de la Conferencia Este y la Conferencia Oeste.

Las actualizaciones de las votaciones de los aficionados se compartirán el jueves 6 de enero, jueves 13 de enero y jueves 20 de enero.

TNT revelará los titulares del NBA All-Star Game de esta temporada, incluidos los dos capitanes de equipo, el jueves 27 de enero durante el TNT NBA Tip-Off presentado por CarMax. TNT también anunciará a los jugadores reserva seleccionados por los entrenadores en jefe de la NBA, el jueves 3 de febrero durante el TNT NBA Tip-Off.

Después de que se hayan contado todos los votos, los jugadores se clasificarán en cada conferencia por posición (guardia y delanteros) dentro de cada uno de los tres grupos de votación: votos de los aficionados, votos de los jugadores y votos de los medios. La puntuación de cada jugador se calculará promediando su rango ponderado a partir de los votos de los aficionados, los votos de los jugadores y los votos de los medios. Los dos escoltas y los tres delanteros con la mejor puntuación en cada conferencia serán nombrados titulares del NBA All-Star. La votación de los aficionados servirá como desempate para los jugadores en un grupo de posición con la misma puntuación.

Las listas de equipos del NBA All-Star Game serán hechas por los dos capitanes. Ellos elegirán del grupo de jugadores votados como titulares y reservas en cada conferencia, haciendo sus selecciones independientemente de la conferencia. Los capitanes serán los All-Star de cada conferencia que reciban la mayor cantidad de votos de los aficionados. Los detalles sobre el NBA All-Star Draft se anunciarán en una fecha posterior.

Cómo pueden votar los aficionados:

NBA App: Accede a la boleta y vota a través de la NBA App, que está disponible en Android y iOS. Los aficionados pueden completar una boleta completa por día (por día se define como una vez cada 24 horas) seleccionando hasta dos guardias y tres delanteros de cada conferencia al elegir a los titulares.





Accede a la boleta y vota a través de la NBA App, que está disponible en Android y iOS. Los aficionados pueden completar una boleta completa por día (por día se define como una vez cada 24 horas) seleccionando hasta dos guardias y tres delanteros de cada conferencia al elegir a los titulares. NBA.com en la página vote.NBA.com: Completa una boleta por día en vote.NBA.com desde un navegador de escritorio o móvil. Los aficionados pueden seleccionar hasta dos escoltas y tres delanteros de cada conferencia al elegir a los titulares.



Completa una boleta por día en vote.NBA.com desde un navegador de escritorio o móvil. Los aficionados pueden seleccionar hasta dos escoltas y tres delanteros de cada conferencia al elegir a los titulares. Twitter: Tuitea, retuitea o responde con un hashtag del nombre y apellido de un jugador de la NBA (#FirstNameLastName) o nombre de usuario de Twitter, junto con el hashtag #NBAAllStar. Cada tuit puede incluir solo el nombre o el identificador de un jugador. Los aficionados pueden votar por 10 jugadores únicos por día desde el 25 de diciembre hasta el 22 de enero.



Sobre la NBA



La NBA es un negocio global de deportes y medios construido alrededor de cuatro ligas deportivas profesionales: la Asociación Nacional de Baloncesto, la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino, la NBA G League y la NBA 2K League. La NBA y la International Basketball Federation (FIBA) conjuntamente operan la Basketball Africa League (BAL). La NBA ha establecido una importante presencia internacional con juegos y programación disponibles en 215 países y territorios en más de 50 idiomas, y mercadería a la venta en más de 200 países en los siete continentes. Los rosters de la NBA al comienzo de la temporada 2020-21 incluyeron un record de 121 jugadores internacionales de 40 países. Los activos de NBA Digital incluyen NBA TV, NBA.com, la aplicación NBA y NBA League Pass. La NBA ha creado una de las comunidades de redes sociales más grandes del mundo, con 2.100 millones de me gusta y seguidores a nivel mundial en todas las plataformas de liga, equipo y jugador. A través de NBA Cares, la liga aborda importantes problemas sociales al trabajar con organizaciones de servicio a la juventud reconocidas internacionalmente que apoyan la educación, el desarrollo de la juventud y la familia y causas relacionadas con la salud.



Sobre Tissot



Desde 1853, Tissot ha estado en el centro de la relojería suiza. Nuestra dedicación a la artesanía y la calidad sólo es comparable con nuestra pasión por el rendimiento y la precisión. A lo largo de los años, nuestros productos pioneros, como el legendario Tissot T-Touch, han sido noticia y han hecho historia. El innovador Tissot T-Touch Connect Solar utiliza energía solar sostenible y tecnología conectada que garantiza la privacidad. Confirma nuestra larga reputación como innovadores por tradición. Nuestra pasión por el deporte no tiene rival y nuestros sistemas de cronometraje han sido probados y confiados por una serie de deportes y atletas profesionales. En baloncesto, la NBA y la FIBA; en ciclismo, el Tour de Francia, el Giro de Italia y La Vuelta; y en automovilismo, el MotoGPTM, son algunos de los nombres que cuentan con Tissot como cronometrador oficial. Proporcionamos relojes innovadores y tradicionales a nuestros clientes, que aprecian nuestro compromiso con la calidad, la autenticidad y la excelencia.

