En 1776 Adam Smith en su libro “La riqueza de las naciones” afirmaba que los “dueños” de la sociedad inglesa de la época, eran los propietarios de las grandes empresas de producción (manufactura) y a su vez los verdaderos arquitectos de las políticas públicas. Eso no ha cambiado mucho; de hecho, las estadísticas afirman que vivimos en los tiempos de mayor desigualdad desde que se llevan registros, lo único que ahora los “dueños del mundo” ya no son las empresas de producción si no el sistema financiero y las multinacionales. Entonces, si la democracia es la forma de gobierno donde deciden las mayorías… ¿Por qué hay tanta desigualdad? Podría ser por el circulo vicioso que se creó entre el capital y la política; donde el gran empresariado invierte en los partidos políticos y como retribución, cuenta con políticas públicas que vienen a engordar aún más sus cuentas bancarias, por eso las campañas políticas cada vez son más costosas y mas que un ideal; la política se ha convertido en un mercado. Por lo tanto, para votar por un “politiquero”, mejor vota por ti…

¿Cómo puedes votar por ti? Es muy fácil; votas por ti, votando por los políticos que con sus ejecutorias hayan impactado tu vida de manera positiva, negando el voto a los políticos que hayan defraudado su compromiso contigo y votando por los políticos que tengan las mejores propuestas y que estas sean viables.

¡El próximo Domingo vota por ti!

Por: Pedro René Almonte Mejía

