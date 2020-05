Volvió el fútbol, pero sigue la inconformidad

El regreso de la actividad balompédica ha generado mucho revuelo y no es para menos, fueron más de 60 días sin ver la pelota rodar en alguna de las grandes ligas del fútbol europeo y mundial. Además de la inactividad, el confinamiento global con el que se ha combatido la pandemia que originó el COVID-19, tenía o quizás tiene aún sedientos a los futboleros y hasta los no tan futboleros.

Era de esperarse que los índices de audiencia fueran a niveles de récords, tal como los registró la compañía televisiva SKY -dueña de los derechos de la Bundesliga- tras la jornada 26 con la que se reinició el fútbol alemán y por ende el fútbol en el mundo luego del coronavirus.

Pero el sabor que queda no es el habitual para un debate futbolero, analizar el rendimiento físico colectivo e individual de los actores dentro del campo, las jugadas polémicas, el fuera del lugar o no. Nada de eso entró en escena durante esta histórica jornada de la reactivación del deporte rey, luego de una situación inédita para los que por estos tiempos nos ha tocado vivirla.

El morbo que generó tanta expectativa entre la gente de cualquier latitud del planeta, era evidenciar las novedades o curiosidades con las que se daría el regreso. Para la inmensa mayoría la noticia fue conocer los protocolos de seguridad, jugadores con tapabocas y distanciados a metro y medio en el banco de suplentes, enormes estadios vacíos, puntual presencia de recoge pelotas, periodistas ubicados con una distancia marcada, entre otras cosas.

Y el desazón terminó de sentirse cuando llegaron los goles. Tras la recomendación de las autoridades de no abrazarse y mantener el distanciamiento como un mensaje para que la sociedad lo siga aplicando en su día a día, los futbolistas no sabían cómo celebrar. En el lenguaje corporal faltaba algo y ese algo es quizás el plus que le agregan los hinchas o aficionados. Tal vez.

De una u otra forma para la Bundesliga se cumplió el objetivo al cien por ciento, fueron los primeros en devolver el fútbol a la gente –les guste o no, eso siempre ha sido parte de la dinámica de este bello deporte-, no hubo violaciones en los protocolos y todo estuvo sin novedad. Pasos importantes para el logro de la gran meta: Finalizar la temporada 2019-2020 en la cancha.

Y en el horizonte se visualizan los reinicios de España, Inglaterra e Italia, que podrían generar mayor expectativa por varias razones, pero principalmente porque pondrán en escena a los grandes del mundo, clubes y futbolistas: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Liverpool, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Lo que le gusta a la gente, lo que atrapa a las masas.

Sin dejar de lado que el hecho de haber podido ver lo sucedido en Alemania, les da ventaja para realizar ajustes en sus protocolos y preparar algo que pueda satisfacer mejor al exigente aficionado.

Anuncios

Relacionado