Voluntariado Banreservas presenta el musical Into The Woods en el Teatro Nacional

La obra es en beneficio de distintas fundaciones sin fines de lucro

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Con el fin de aunar esfuerzos a favor de los niños, jóvenes y adultos, el Voluntariado Banreservas trajo al país el musical Into The Woods (Dentro del Bosque), que concitó aplausos y risas de los espectadores en el Teatro Nacional.

La obra, traída desde Broadway bajo la dirección general y artística de Luis Marcell Ricart, contó con un toque de humor dominicano que hizo disfrutar a adultos y niños presentes en la sala principal Carlos Piantini.

La presidenta del Voluntariado de Banreservas, Noelia García de Pereyra, expresó su gratitud a los que se unieron en esta iniciativa creada para apoyar a fundaciones que buscan mejorar la vida de miles de personas.

“Hoy los acompaño junto a mi equipo con un corazón agradecido, porque con este pequeño gesto, estamos haciendo historia juntos”, sostuvo.

Los fondos recaudados en la venta de las boletas, son destinados por día de la función, a una organización sin fines de lucro. En su primer día, que fue el jueves, fue a favor de la Fundación La Merced.

El espectáculo seguirá en escena este viernes a la 8:30 p.m., a favor de la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil y el sábado y domingo a las 5:30 p.m. por las fundaciones St. Jude y Yo También Puedo, respectivamente.

Las boletas están disponibles en la boletería del Teatro Nacional y en cada institución sin fines de lucro participante.

A la premier asistieron la presidenta del Voluntariado, Noelia García de Pereyra; el administrador general de la entidad financiera, Samuel Pereyra y sus hijos, ejecutivos del banco y sus empresas filiales, el padre Tomás García, director de la fundación La Merced; integrantes del equipo de trabajo y niños de esta institución, invitados especiales y público general.

Into The Wood (Dentro del Bosque)

El musical Into The Woods (Dentro del bosque) es una historia escrita por James Lapine. Está llena de hechizos, ilusión y aventura. Se estrenó en el Old Globe Theatre de San Diego, Estados Unidos, en 1986 y luego en Broadway el cinco de noviembre de 1987.

La trama principal es entre un panadero y su esposa, quienes buscan romper el hechizo que les conjuró una bruja, dejándoles estériles. Para la solución se dirigen al bosque a encontrar todos los elementos, lugar donde se mezcla la historia con los afamados cuentos de Caperucita Roja, Jack y las habichuelas mágicas, Rapunzel y Cenicienta. Es una obra con enseñanzas sobre la codicia, la familia y la muerte.

La obra es interpretada totalmente en español con la participación de 17 actores en escena. En los papeles principales: Laura Leclerc como la esposa del panadero; Roger Manzano como el panadero, Francesca Yurull Ureña como la Bruja, Axel Mansilla como Narrador y Hombre Misterioso, Sofía Reyes Delance como la Cenicienta, Alejandro González como Jack, Nabila Isaías Alma y Gabriela Bonarelli como Caperucita Roja.

En las actuaciones secundarias interpretan Luis Marcell Ricart, al Lobo Feroz, Ana María Jiménez a Aiguish, Ameris Cepeda a la madre de Jack, Laura Alcántara a la madrastra, Ángela Bernal a Florinda; Clara Contreras, a Lucinda; María Victoria Domínguez a la abuelita; Camila Tejada Alvino a Rapunzel; Edwin Rivera al príncipe de Cenicienta; Luis Armando Rivera al príncipe de Rapunzel y Alexander Díaz al lacayo.

