Vólquez pretende retirarse “por la puerta grande”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TEXAS.- El lanzador dominicano Edinson Vólquez espera poder lanzar de nuevo este año, para ponerle fin a su carrera desde la loma.

Vólquez dijo que se retirará después de esta temporada.

“He estado haciendo esto desde los nueve años”, dijo Vólquez. “Ya tengo 36. No me siento mal; estoy feliz. He hecho de todo en el béisbol: Llegar a la postemporada, lanzar en la Serie Mundial, ganar juegos, ponches. No estoy intentando llegar al Salón de la Fama”.

Los Rangers firmaron por dos años a Vólquez como agente libre el 16 de febrero del 2018, mientras el quisqueyano se recuperaba de una cirugía Tommy John. La idea era darle un año para recuperarse y luego esperar a que estuviera listo para ingresar a la rotación.

Pero después de apenas dos aperturas del 2019, ingresó a la lista de lesionados por problemas en el codo derecho. Ha estado trabajando duro para poder regresar como relevista con los Rangers y así retirarse bajo sus propios términos.

“No me quiero retirar así”, dijo Vólquez. “Si existe la oportunidad, si lo puedo hacer por dos meses o dos semanas, ¿por qué no? No lo estoy haciendo para buscar un nuevo contrato para el año que viene, sino demostrarme a mí mismo. Si puedo hacerlo desde el bullpen con los Rangers, sería muy bueno”.

Vólquez dijo que pensó volver a casa esta temporada, pero los Rangers le pidieron que se quedara. El dominicano es visto por múltiples equipos como un potencial coach a largo plazo.

“Querían que estuviera alrededor de los jugadores jóvenes”, dijo Vólquez. “Eso es bueno y me hace sentir bien. Pero mi familia me necesita más que los jugadores. Creo que es suficiente. Incluso sabiendo que podría lanzar el año que viene, siento que ya llegó el momento.

“Si un equipo me ofrece US$10 millones, tal vez cambie de idea, pero sólo quiero regresar este año. Quiero salir por la puerta grande, no por la trasera”.

Fuente: Lasmayores

Anuncios

Relacionado