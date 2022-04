(VIDEO) Volkanovski retiene sin complicaciones el título

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID. – El luchador australiano Alexander Volkanovski retuvo con éxito el cinturón del peso pluma en el evento UFC273 disputado este domingo en Jacksonville (EEUU) ante el surcoreano Chan Sung Jung.

Volkanovski lució superior de principio a fin. Mucho más rápido y afilado que Chan Sung Jung. El australiano castigó con contundencia al ‘Zombie’. Una vez más demostró que el apodo no es regalado. La versión menos exigente del campeón estuvo varios escalones por encima del aspirante.

En base a combinaciones básicas mandó a la lona en varias ocasiones a Sung Jung son dificultad. El coreano demostró, una vez, tener una resistencia fuera de la normal reponiéndose de tal castigo. Es famosos por ello y esa era su única baza. Volkanovski dominaba con contundencia. Chan Sung Jung basaba su estrategia en aguantar la marejada y ganar el combate por la vía rápida con una acción aislada.

El australiano se chocaba con una roca. El ‘Zombie’ no dejaba de dar un paso al frente buscando su oportunidad. Sin dejar de asumir golpes no quiso darse por vencido. Chan Sung Jung insistió pero la diferencia era grosera. No había pelea. Solo el corazón del aspirante alargó el pleito hasta el cuarto asalto.

