Voleibol femenino de RD derrota 3-1 a Brasil y sigue invicto en Liga de Naciones

EL NUEVO DIARIO, BRASILIA.- La República Dominicana obtuvo la anoche de este miércoles un segundo triunfo de altos quilates al vencer tres sets por uno al anfitrión Brasil (25-22, 25-20, 22-25 y 28-26), en la continuación del Torneo Liga de Naciones donde accionan los mejores 16 equipos del mundo.

La República Dominicana se enfrenta este jueves a China, el número dos del mundo, a las 4:00 de la tarde (hora dominicana) buscando su tercera victoria consecutiva, en esta primera pata de la Liga de Naciones.

Es la segunda victoria al hilo que consiguen las dominicanas en la Liga Naciones, ya que vencieron el martes a Rusia, algo que nunca había logrado el conjunto nacional en una competencia internacional.

El ataque ofensivo de las dominicanas fue guiado por Brayelin Martínez con 20 puntos, seguida de Bethania de la Cruz con 18, Jineiry Martínez 13, y Gaila González con ocho tantos y una gran contribución de las suplentes Yonkaria Peña y Marifranchy Rodríguez, sobre todo en el cuarto parcial.

En la causa perdida, Gabi Guaimares se fue con 29 puntos y Ana Paula con 12.

Las dominicanas batieron a Brasil, conjunto número cuatro en el ranking mundial, en los primeros dos sets, con un juego bien coordinado a la ofensiva, defensa y bloqueos oportunos. Niverka Marte y Larismer Martínez tuvieron un gran desempeño.

Los dos primeros tiempos técnicos fueron dominados por las Caribeñas 8-5 y 16-15. En el primer games, las dominicanas lograron poner una ventaja de 13-9, gracias a fuertes remates de Brayelin, Priscilla Rivera y Bethania.

Sin embargo, las Cariocas reaccionaron y trataron de pegarse en el marcador el cual pusieron 20-19 momento en el cual Marcos Kweik, dirigente del equipo, envió a juego a la zurda, Gaila González, quien logro dos potentes remates que sacaron de juego a sus rivales.

En el tercero, Brasil reacciono y con un juego agresivo se llevaron el mismo con anotación cerrada de 25-22.

En el cuarto, ambos conjuntos se enfrascaron en una férrea lucha ofensiva y defensiva, donde las brasileñas nunca bajaron la guardia y demostraron porque son las numero cuatro del mundo. Sin embargo, las numero 10 del mundo, las dominicanas, no bajaron la cabeza y las enfrentaron con gallardía.

Brasil en la segunda parte del cuarto, logro una ventaja de 19-17 y ahí vino una violenta reacción de las dominicanas encabezadas por Gaila, Bethania y Marifranchy en los bloqueos que pararon en seco a las brasileñas.

El choque se empato en cuatro ocasiones, hasta que Gaila y Yonkaria Peña consiguieron los puntos 27 y 28 para darle el triunfo a la República Dominicana.

Match point!! High tension on a historic point for the Dominican Republic 🇩🇴 @VoleiFemRD, as they completed their 1-3 (22-25, 20-25, 25-22, 26-28) win over Brazil 🇧🇷 @volei in Brasilia! #VNL #BePartOfTheGame #volleyball #VNLwomen pic.twitter.com/uDDJv4nky1

— Volleyball World (@FIVBVolleyball) 23 de mayo de 2019