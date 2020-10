VIDEO: Voit y Torres jonronean, Yankes vencen a Rays y fuerzan el Juego 5

EL NUEVO DIARIO, SAN DIEGO- Luke Voit y Gleyber Torres conectaron jonrones impresionantes y los Yankees de Nueva York vencieron 5-1 a los Rays de Tampa Bay el jueves por la noche para forzar un quinto juego decisivo en su Serie de la Divisional.

Los Yankees se recuperaron de dos derrotas consecutivas contra sus rivales del Este de la Liga Americana para establecer un esperado enfrentamiento entre los ases Gerrit Cole de Nueva York y Blake Snell de Tampa Bay el viernes por la noche.

Cole, respaldado por cuatro jonrones, venció a Snell 9-3 en el primer partido de la serie el lunes y lanzará con un breve descanso por primera vez en su carrera en las Grandes Ligas.

Gley puttin’ it down for Californ-i-a. pic.twitter.com/pZWIDlTkPN

— New York Yankees (@Yankees) October 9, 2020