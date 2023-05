“Voces Dominicanas” resuenan en Nueva York y otras partes mundo inspirando sus compatriotas

Por: Marolin Castillo, Nueriely García y Pedro Hernández.-

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La diáspora dominicana ha venido creciendo significativamente en distintas ciudades del mundo, y en ella resaltan distintas figuras que se han destacado por un arduo trabajo en favor de su comunidad y la tierra que los acogió.

El estado de Nueva York es una de estas ciudades donde la comunidad dominicana se ha destacado en distintos espacios, desde el área legislativa hasta el mundo artístico, pero siempre enfocada en ayudar a su gente, tanto allá como en el territorio nacional.

Por motivos del 42 aniversario de El Nuevo Diario, la plataforma digital El Nuevo Diario TV realizó la transmisión especial “Voces Dominicanas”, desde el restaurante 809, en el estado de Nueva York, donde los comunicadores Jaime Rincón, Julia Muñiz y Aneudy Ramírez, conversaron con varios dominicanos destacados en el exterior.

(Ver programa).

Cirilo Moronta

El empresario y activista de la comunidad dominicana en New York, Cirilo Moronta,

Señaló que la migración dominicana hacia Estados Unidos ha ido cada vez más en aumento, y aseguró que han venido conformando toda una comunidad “luchadora y fajadora” de la cual sentirse muy orgulloso.

Manifestó que siempre ha tenido una responsabilidad con su comunidad y consideró que ha llegado el tiempo de continuar con ello de la mano del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el presidente Luis Abinader.

En ese sentido, aseguró que está trabajando 24/7 junto a un gran equipo para llegar al Congreso de la República Dominicana y así los dominicanos establecidos en las ciudades de la circunscripción 1 en Estados Unidos tengan un verdadero representante de la comunidad.

“Yo conozco y sé las necesidades de nuestros hermanos dominicanos que residen aquí en el exterior, aquí ahora mismo lo que tenemos es que trabajar, tenemos que hacer un trabajo como lo está realizando todo este equipo que está fajando las 24 horas y te puedo decir que vamos para el congreso”, manifestó.

Rafael Lantigua

El doctor Rafael Lantigua, vicedecano de la escuela de medicina y profesor de la Universidad de Columbia, aseguró este jueves que solo 30 % de los niños dominicanos va a la escuela a partir de los cuatro años, estadística que a su juicio debe incrementarse.

Puntualizó que los pueblos avanzan cuando sus ciudadanos tienen salud y educación, por lo que quiere empezar a ver que en República Dominicana no sea noticia que un niño del país sea aceptado en la Universidad de Harvard, de Columbia o Yale, sino que esto sea un patrón normal.

“Yo me voy a sentir contento cuando eso no sea noticia, cuando eso sea el patrón normal, cuando yo oiga que los niños dominicanos, en un 90% como pasa con los niños de los suburbios, van realmente a las escuelas desde los cuatro años y no como es actualmente”, manifestó.

En ese sentido, hizo un llamado a la autoridades dominicanas, a fin de que se enfoquen en este aspecto y el pueblo dominicano siga avanzando en áreas principales como educación, salud, e inversión.

Arlette Borrelly

Arlette Borrelly, es una locutora cibaeña que ha utilizado sus habilidades en la comunicación para convertirse en una vocera, protectora y guía de la comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York.

Su objetivo es ser en una voz influyente para los dominicanos, brindando orientación y enseñanza más allá de su trabajo en la radio, ya que ve la preparación como una de las herramientas fundamentales del éxito, por eso se ha enfocado en compartir con las féminas el conocimiento que su trayectoria en el mundo del entretenimiento le ha otorgado.

Procedente de una familia con una larga tradición política, Arlette también ha presenciado el mundo de la política desde temprana edad, y manifestó que su vocación como locutora la llevó a darse cuenta de que para abogar por la comunidad en la que se encuentra, debe involucrarse.

En tal sentido, aseguró que a pesar de que su interés en la política es para ayudar a los demás, debe reconocer que le tiene un poco de respeto a este terreno, debido a que posee el poder dañar grandes sacrificios.

A pesar de que no dio detalles sobre la fecha o el partido en que aspiraría, la profesional dijo estar particularmente interesada en formar parte de la política.

Moisés Sánchez Manzueta

Moisés Sánchez Manzueta, recién designado vicecónsul de República Dominicana en Aruba, resaltó el potencial turístico de esa isla, al convertirse en el segundo punto más importante en el comercio de Latinoamérica.

“Yo voy con la designación de ser el enlace de las relaciones comerciales de República Dominicana y Aruba, para promover el intercambio comercial a través de la exportación, importación y el turismo”, refirió.

Asimismo, destacó que la población general de Aruba es de 104 habitantes, y que el 10% de los residentes en esa isla es de dominicanos, tras agregar que en término de proporción es donde existen más criollos.

“Aruba es un paraíso turístico igual que la República Dominicana, nosotros vamos allí con un espíritu de ser socio y de unidad, por ser un potencial turístico en América Latina y a nivel mundial, vamos a buscar acuerdos para promovernos sin afectar sus interés”, recalcó.

Aaron Jaquez

El cantautor dominicano radicado en Nueva York, Aaron Jaquez, recomendó a los futuros artistas caminar por el buen camino porque los demás necesitan de su inspiración.

El joven nativo de Santiago agradeció a Dios el haber tenido una buena familia, que le ha inculcado los buenos valores y amistades que lo han inspirado por el camino correcto.

Al mismo tiempo, explicó que para la gente que le interesa el desarrollo personal, la conciencia y el decir que “soy dominicano” tiene que venir con un peso y no porque sea famoso o tenga muchos likes.

“Ya llevo mucho tiempo en esta carrera haciendo música con conciencia tratando de llevar un mensaje positivo a toda la juventud, porque hay que hacer la diferencia, hay que hacer un contraste”, dijo.

Zeo Muñoz

Como un curioso se describe el cantautor dominicano Zeo Muñoz, ya que no ha logrado comprender de dónde proviene su talento, debido a que lo único que recuerda es que su interés por las guitarras surgió desde muy pequeño al escuchar a un vecino tocar este instrumento.

De madre dominicana y criado en el Cibao, este talentoso joven contó a este medio sobre la forma en que ha cautivado al público con una original mezcla de géneros musicales y sentimientos.

“Empecé como cantautor romántico, pero ya yo venía incursionando en un proyecto de bandas de rock en español, durante mis tiempos universitarios, he mezclado eso y últimamente le he agregado un poquito de la música tropical nuestra, dominicana”, explicó.

Expuso que lo que comenzó como un deseo de escribir canciones para otros le dio un sorprendente giro a su vida, cuando el cantante principal de su banda de secundaria decidió perseguir el amor, se vio motivado a asumir el papel de vocalista.

Relacionado