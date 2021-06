Vocero PLD asegura Gobierno busca enriquecer importadores perremeistas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, advirtió este miércoles al Gobierno y al Partido en el gobierno que los precios no se controlan mediante decretos del Poder Ejecutivo.

Lorenzo presentó una factura que registra la compra de una unidad de pan por valor de once pesos, compra que realizó en el polígono central del Distrito Nacional para comprobar el anuncio del alza de dicho producto de consumo popular. Y que al requerir información al respecto los dependientes le testimoniaron que hacía varios días que se estaba aplicando el aumento de precio.

“Lo que antes constituía el desayuno de las familias pobres hoy es un desayuno exclusivo…Hoy se hace casi imposible que los dominicanos de bajos recursos económicos puedan desayunar sus hijos, sus familias, con el pan de cada día”, manifestó el miembro del comité político del PLD.

Manifestó, que las alzas en los precios de los productos de primera necesidad se controlan produciendo, no destruyendo las infraestructuras en que se sustenta la producción agrícola. Esto, objetando el anuncio de importación masiva de alimentos que hiciera el jefe del Estado.

Dijo, que a pesar del proceso inflacionario el sector construcción es el único que ha logrado mantenerse, pero que se le está haciendo muy difícil resistir el incremento de precios en los productos y servicios que requiere dicha actividad productiva.

Acogiéndose a la máxima de que los pueblos que desconocen su historia están condenados a repetirla, Yván Lorezo presentó un material de videoteca donde acusa al ex presidente Hipólito Mejía (2000-04) haber ordenado quemas de plantaciones de arroz bajo el argumento de que la sobreproducción desplomaría los precios de ese rubro agrícola.

“El hoy PRM, antes PRD, cuando se quemaban las plantaciones de arroz para provocar las importaciones de productos y encarecer más la comida del pueblo dominicano”, comentó al ordenar la proyección de otro video muy reciente donde se documentan los testimonios de cosecheros de diferentes rubros vistos en la obligación de tirarlos como basura al no encontrarle mercado.

“Fíjense con la impotencia que los productores dominicanos están padeciendo por el golpeo. Ya lo decíamos el gobierno del PRM está autorizando importaciones para fomentar el enriquecimiento de los importadores; no importándoles los cosecheros de habichuelas de San Juan (de la Maguan), los de hortalizas de Constanza, ni los productores de leche, de ajo, cebolla, papas, etc. No importándole ningún productor”, especificó el senador Yván Lorenzo.

Relacionado