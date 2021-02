Vocero del PLD ante interrogatorios de la PGR: “No hay de qué temer ni preocuparse”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, se refirió este jueves a los constantes interrogatorios que ha reactivado la Procuraduría General de la República (PGR) contra exfuncionarios públicos y dijo que “no hay por qué temer ni preocuparse”.

El vocero y diputado expresó que no hay que preocuparse por los interrogatorios porque “la responsabilidad es individual, no colectiva” y, por tanto, entiende que los señalamientos deben responderse contra cada exfuncionario en particular y no contra todo el colectivo del PLD.

Asimismo, Sánchez manifestó que los interrogatorios encabezados por el Ministerio Público no demuestran una posible culpabilidad de los exfuncionarios del Estado porque, como explicó, “los interrogatorios se realizan para detallar informaciones”.

Según el congresista, “interrogar a una persona no quiere decir que está imputado”, sino que a través de su declaratoria ofrece detalles y explicaciones sobre sus funciones mientras fueron gestores en el Estado.

“Las autoridades hacen eso para lo que ellos entienden que merece una explicación, pero eso no imputa a nadie”, expuso Sánchez.

El vocero del PLD en la Cámara Baja se refirió en estos términos por los constantes interrogatorios que realizan las autoridades del Ministerio Público ante presuntas declaraciones de patrimonio irregulares, desfalco, alteración de documentos públicos y coalición de funcionarios.

Los interrogatorios estaban parcialmente suspendidos y volvieron a reactivarse con las entrevistas que realiza la procuradora Míriam Germán Brito al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y al exadministrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo.