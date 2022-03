Vocero del Gobierno asegura este año se completará primera etapa del muro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El titular de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, aseguró que en el presente año se completará la primera etapa de la construcción, correspondiente a los 53.9 kilómetros, de la Verja Fronteriza Inteligente (Muro) que construye el Gobierno en la frontera que separa a la República Dominicana con Haití.

Este domingo negó que dichos trabajos estén paralizados y calificó como un “error conceptual” las informaciones que se han difundido en los medios de comunicación en ese sentido.

Figueroa explicó que una obra de esa magnitud tiene muchas etapas, y la gente entiende que una obra física solo está en proceso cuando se están poniendo los blocks.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, el portavoz de la casa presidencial dijo que en la actualidad la obra se encuentra en la etapa de levantamiento topográfico a lo largo de los 53.9 kilómetros que lleva esta Verja Fronteriza Inteligente.

Agregó que están trabajando los topógrafos, organizando todo para llevar las diferentes etapas que se completarán durante este año, y es una promesa del presidente Luis Abinader no solo porque la gente lo quiere, sino que es una necesidad que cuenta con la aprobación del 86 por ciento de la población.

“Esta etapa si, de los 53.9 kilómetros, por lo menos, e inmediatamente se termine eso se va a la segunda etapa que es la tecnológica, y así continuar hasta sellar la frontera, y se está trabajando en eso”, respondió el funcionario a la pregunta de si entendía que este año se podría terminar la primera etapa de la citada verja.

Recordó que el presidente Abinader participó en un acto público donde dio inicio a ese proceso, e insistió que la obra no se ha detenido.

“No se ha detenido porque es un error conceptual, porque una obra de esa magnitud tiene muchas etapas, y la gente entiende que una obra física solamente está en proceso cuando se está poniendo blocks”, reiteró el vocero de la presidencia.

“No es que el muro va, el muro está yendo”, recalcó Figueroa cuando se le señaló varios reportes de prensa que hablan de la detención de la obra a un mes de que el presidente dejara iniciado los trabajos de construcción.

En otro orden, el funcionario afirmó que el gobierno incurre en un sacrificio enorme con el subsidio a los combustibles ante los altos precios del barril del petróleo en los mercados internacionales.

Sin embargo, aclaró que ya la administración del presidente Luis Abinader tiene experiencia en eso, con el tema de la pandemia del coronavirus, donde se incurrió en un gasto social superior a los 200 mil millones de pesos.

Explicó que en esta ocasión también se hará todo lo que sea necesario, porque un gobierno se debe a sus ciudadanos, y las actuales autoridades tienen que proteger a la familia dominicana, y “se harán los sacrificios que sean necesarios para que los dominicanos puedan seguir viviendo en condiciones dignas y felices, porque no hay sacrificios grandes para la felicidad de los ciudadanos”.

Figueroa dice nunca llamaría periodistas y ejecutivos de medios para tratar de imponer una agenda desde el poder

Garantizó que nunca llamaría a un periodista o ejecutivos de medios de comunicación para tratar de imponerle una agenda desde el poder.

El director de Estrategia y Comunicación del gobierno dijo que su gran aspiración en la posición que ocupa, es que una vez se termine el arco de su gestión, todos los periodistas, todos los medios de comunicación puedan decir que ejercieron en total libertad, sin coacción, y sin presión del poder público, sus tareas de transmitir información a los ciudadanos.

Cuestionado en el sentido de si nunca llamaría a periodistas o ejecutivos de medios de comunicación por una información, Figueroa dijo que “nunca, yo lo llamaría, son mis amigos, converso con todos, tengo una conversación fluida y constante porque mi función lo exige así, pero no creemos imponer una agenda desde el poder, yo no lo podía hacer, no sería coherente de esa unidad de vida de la que hablo, y estaría contrariando, y haciendo lo que nunca me gustó que hicieran conmigo”.

Insistió en que él no lo aceptó nunca cuando ejercía la profesión en el sector privado, entonces “cómo si yo no lo acepté, puedo pensar hacérselo a otro, entonces no, yo creo que estamos viviendo un momento estelar para los medios comunicación, una oportunidad, sabemos de los tiempos difíciles que han pasado”.

Agregó que todos hemos pasado tiempos difíciles por la pandemia, pero los medios han sido duramente afectados, y desde el gobierno lo que tienen que hacer es ir al rescate, ayudar a su existencia, porque es una relación positiva, una democracia con unos medios de comunicación fortalecidos, profesionales y críticos, es una democracia sana.

“En materia de comunicación yo siempre defendí la libertad de expresión, siempre defendí la independencia de los medios, ejercí mi profesión desde ese ángulo, entonces como funcionario público yo no puedo querer otra cosa más que medios fuertes, independientes y críticos, y ahí no solamente yo, el presidente de la República se identifica con esta visión”, enfatizó Homero Figueroa.

Sentenció que el presidente Luis Abinader que es alguien profundamente democrático, sabes que no puede existir una democracia sin medios sólidos y medios críticos, por qué, porque la verdad dicha desde un medio de comunicación puede funcionar como una advertencia para corregir el rumbo.

“La democracia es el ejercicio dinámico de concertación continúa con todos los actores sociales, y los medios de comunicación juegan un rol fundamental”, argumentó el funcionario.

Sostuvo que es de los que piensan que un funcionario tiene que demostrar unidad de vida, lo que podría englobarse en la palabra coherencia, y los principios que guiaron su vida como ciudadano privado, no pueden cambiar una vez usted se convierte en un funcionario público.

Define como especulación acusación oposición que funcionarios del gobierno están involucrados en fraude tarjeta supérate

El director de Estrategia y Comunicación Gubernamental calificó como pura especulación las acusaciones que hacen dirigentes políticos de la oposición quienes aseguran que funcionarios del actual gobierno están involucrado en el fraude millonario de la tarjeta Supérate.

Recordó que “este caso está en el Ministerio Público, y el Ministerio Público que investigue y que le diga al país que pasó, mientras tanto nosotros estamos trabajando en resolver el problema que es distribuir tarjetas nuevas a personas que se vieron afectadas, y ya se ha completado en una gran proporción para restablecer el funcionamiento normal del sistema, y mantener la vigilancia necesaria para que no vuelva a ocurrir, y hacer los cambios que se requieran realizar”.

“Hasta ahora no”, ni la Policía ni el Ministerio Público han identificado ningún responsable, cualquier señalamiento en ese sentido es pura especulación, respondió homero Figueroa al cuestionársele si algún personal de los que laboran en dicho programa pudiese estar involucrado en el fraude millonario a la tarjeta Supérate.

Hizo un llamado “más sereno, sensato y responsable de a la oposición, porque una verdadera oposición democrática es aquella que plantea ideas alternativas”.

“No podemos estar haciendo críticas estériles basadas en la invención, porque es una política atrasada que nosotros queremos superar”, lamentó el funcionario.

Figueroa asegura que tiene la versión de primera mano de lo que pasó porque forma parte de la Comisión de comunicación que está manejando ese tema.

“Y conozco los hechos, entonces la especulación política producto de una oposición que no encuentra que criticar, obviamente va a tratar de desvirtuar, de sacar de proporciones, un hecho simple”, explicó.

Agregó que la tarjeta que se utiliza para beneficiar a la población dominicana está desactualizada tecnológicamente, es una tarjeta de banda magnética, y las instituciones financieras y todos los expertos saben que es un sistema vulnerable.

Recordó que no es la primera vez que esto sucede en el sistema, porque los recortes de periódicos están ahí, y la memoria colectiva conserva denuncias anteriores de defraudaciones al sistema.

“Podría decirte, por amor a la verdad, de que esta tiene mayores proporciones, pero es el mismo mecanismo de mafias organizadas que se aprovechan de un sistema vulnerable, en este caso de la tarjeta de banda magnética”, puntualizó.

Reconoció que la responsabilidad descansa en los actores institucionales que son los responsables del manejo de esa tecnología.

Dijo que el caso se encuentra depositado en el Ministerio Público, es una investigación en curso, hay apresados tanto del lado de los colmados participantes como de las mafias, y está en evolución.

Figueroa dijo que hay una diferencia y es que el gobierno ha traducido todo al Ministerio Público, que está en plena libertad de llamar a todos los implicados que puedan tener algo que ver en este caso, entonces hasta ahora decir que fulano o mengano es responsable, es una simple especulación.

Asegura oposición le está dando la espalda al país con negarse a debatir reforma constitucional para MP independiente

Figueroa es de opinión de que los partidos de aposición que abandonaron la mesa del diálogo donde se debe debatir el proyecto de reforma constitucional, no le están dando la espalda al gobierno, sino al país, porque le niegan un Ministerio Público independiente.

“Se creo la mesa, está el espacio ahí, y no es un espacio del gobierno, es un espacio del país, los partidos no le están dando la espalda al gobierno, le están dando la espalda al país, porque le están diciendo que no quieren un Ministerio Público independiente, por ejemplo.”, insistió el vocero de la presidencia.

Figueroa dijo que el gobierno espera que la oposición reflexione, a la vez que aseguró que el oficialismo está abierto al diálogo y no tiene pretensión en reformar más allá de los puntos que han sido sometidos al Consejo Económico y Social.

“Quiero decirle al pueblo dominicano que este espíritu de reforma no esconde ningún objetivo, es público, y ninguna autoridad partidaria o autoridad gubernamental ha propuesto reducir el porcentaje del 50 por ciento más uno de los votos que se requieren para un candidato ganar la Presidencia en la primera vuelta”, aclaró.

Dijo que un presidente con una valoración como la que tiene Luis Abinader no necesita ese cambio, y, además, no ha sido propuesto, y rechazan cualquier intención en ese sentido.

Reiteró que los partidos se niegan a que se inserte en la Constitución la figura del Ministerio Público Independiente, algo que el país ha visto como una conquista a preservar, y esos opositores le están diciendo al país que no quieren eso en la Constitución, “queremos que se quede igual, por si volvemos repetir lo mismo que hemos hecho siempre, y eso no podemos permitirlo”.

Homero reconoció que la reforma del 2010 fue correctísima, porque hizo evolucionar institucionalmente el país, pero los intereses políticos coyunturales le arrancaron un pedazo.

Definió como íntegro el trabajo realizado por la Comisión que redactó el excelente documento que se presentó al presidente de la República de la época para la reforma, pero una vez que se depositó ahí se hicieron unos arreglos que deterioró un poquito esa visión avanzada, pero fue una buena Constitución, pero hasta las buenas constituciones ameritan de tanto en tanto ser revisadas, porque el mundo no es estático.

En otro orden, Figueroa negó que haya ido al Senado de la República a ejercer presiones a los congresistas como denunció el vocero del PLD en la Cámara Alta Iván Lorenzo, aunque admitió que visitó la oficina de un senador que lo había invitado, y que en su permanencia en esa institución no acudió al Bloque del Partido Revolucionario Moderno.

