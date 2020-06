Vocero de Gonzalo Pedro René Almonte: Quien paga la encuesta es quien la gana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EL NUEVO DIARIO.- Pedro René Almonte, vocero del candidato del Partido de la Liberación Dominicano (PLD), Gonzalo Castillo, afirmó ayer que en una encuesta sale ganador quien la paga, por lo que se mostró seguro que los números de las últimas encuesta publicadas en el país no determinará que el aspirante oficialista quede en segundo lugar en las elecciones este 5 de julio.

“Los números de nuestras encuestas de trabajo no coinciden con los de las encuestadoras y las encuestas no votan y solo ganará las elecciones en primera y segunda vuelta quien tenga la mayor capacidad para llegar personas a votar”, dijo el vocero.

Al ser entrevisado en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, que se trasmite por El Nuevo Diario TV, sostuvo que los números de las encuestas Grinnberg y Gallup podrían servir para entusiasmar al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y más que un bien, hacerles un mal, porque ayudará a relajar a un electorado que podría ser necesario por descuidarse y confiar.

“Yo prefiero que ellos sigan creyendo lo que dicen las encuestas, porque al final lo que hablará es el 5 de julio y se podrían llevar una gran sorpresa”, puntualizó el también viceministro de Obras Públicas.

Tras ser cuestionado por Jaime Rincón, sobre su opinión respecto a las declaraciones emitidas por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, de que los resultados de las elecciones del próximo 5 de julio no deben ser “distantes” a los de las encuestas que otorgan una victoria en primera vuelta a su candidato presidencial, el vocero del candidato aficialista dijo que el también senador no puede decir que los resultados que diga la Junta Central Electoral deben ser igual a los de las encuestas, “porque las encuestas no votan y al decir esto emite un mensaje intimidante a los jueces de la Junta”.

Asimismo, dijo estar a la espera de que el candidato de la oposición diga que va a respetar los resultados de las elecciones y respetar la voluntad del pueblo.

“Lo primero que debe pasar es que se respeten los resultados y Gonzalo ha dicho que lo hará, pero no así Luis Abinader y se suponen que dicen que van ganar”, indicó.

La encuesta Gallup, coloca a el candidato Luis Abinader, como ganador de las elecciones presidenciales y legislativas del 5 de julio en primera vuelta con un 53.7% y en segundo lugar se posicionaría el aspirante del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, que registra un 35.5%, y en el último escalafón, el expresidente Leonel Fernández, de Fuerza del Pueblo, con 8.6%.

En tanto que la encuesta Grennberg le otorga un 56% a Abinader, 29 % a Gonzalo, y 12 % a Fernández.

Anuncios

Relacionado