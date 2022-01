Vocera DGII revela casi el 60% ha renovado marbete 2021-2022; van más de RD$1,400 MM recaudado

Comparte esta noticia

El NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La encargada de Relaciones Públicas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Marleny Josefina Hernández Fernández, reveló este miércoles que hasta este momento se ha renovado casi el 60% del Impuesto de Circulación Vehicular (marbete) 2021-2022.

Hernández Fernández, durante una visita a las instalaciones de El Nuevo Diario, detalló que hasta la mañana de hoy habían revocado un total 893,956 marbete, para un monto de RD$1,488,321,000.

La también vocera de la DGII indicó que esta cantidad de marbetes representa el 58% de los 1,550,776 vehículos hábiles para renovación y los recursos equivalen aún 62.5% de la recaudación estimada de RD$2,381,773,600.

Refirió que por servicio web han renovado 758,636 marbetes para RD$1,234,789,500; mediante internet 105,596, para un monto de RD$189,568,500, y por puntos DGII 29,724, para una cifra de RD$63,963,000.

Recordó que los valores del marbete permanecen invariables con relación al período anterior, de RD$1,500.00 para los vehículos fabricados hasta el año 2016 y de RD$3,000.00 para los fabricados del año 2017, inclusive, en adelante.

Hernández Fernández precisó que para la renovación estarán disponibles 30 entidades financieras con 720 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional, y también las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, provincia Montecristi y de Sánchez, provincia Samaná, hasta el lunes 31 de enero de 2022.

Agregó que también se podrá renovar de manera electrónica a través de la página web www.dgii.gov.do desde el inicio del periodo de renovación y hasta el domingo 16 de enero de 2022.

Puntualizó que se mantienen los montos de correspondientes a las sanciones o recargos por no renovación durante el plazo establecido, como son RD$2,000.00 a vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2022; RD$2,100.00 a los que no renovaron el marbete 2020-2021, y RD$ 3,100.00 a los que no renovaron el marbete 2019-2020 y años anteriores. ​

