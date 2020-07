VÍDEO: Vlady Jr. dispara HR en victoria de Azulejos sobre Nacionales

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- Los Nacionales de Washington, campeones vigentes de la Serie Mundial, se hundieron a una foja de 1-4 en la campaña abreviada por el coronavirus, al caer el martes por 5-1 ante los Azulejos de Toronto.

El juego lleno de peculiaridades incluyó un choque entre dos jardineros que perseguían una pelota bateada de jonrón por Vladimir Guerrero Jr., dos errores del también dominicano Starling Castro que derivaron en tres carreras sucias, y apenas un hit por parte de los Nacionales después del tercer inning, según la crónica del partido de la agencia AP.

Washington ha perdido tres duelos consecutivos -en los que ha anotado un gran total de cuatro carreras. Y el mal comienzo podría tener mayores repercusiones dado que esta campaña está reducida a 60 encuentros, en vez de los 162 habituales.

Vlad Jr. hit an oppo boppo and two Nats outfielder collided with each other pic.twitter.com/1Lqws8UAUb

