VIDEO: Vlady Jr. da su primer jonrón, que tuvo una distancia de 412 pies

EL NUEVO DIARIO, DUNEDIN, Florida – Si el primer estacazo de la primavera para el cañonero dominicano Vladimir Guerrero Jr. de este jueves no hubiese volado la cerca, bien podría haberla atravesado.

Guerrero conectó un batazo en línea que tuvo una distancia de 412 pies por todo el jardín central en el TD Ballpark, ante un sinker del derecho Michael Fulmer. El cuadrangular tuvo una velocidad de salida de 111.2 millas por hora. Con tan sólo escuchar el sonido del bate, uno se podría dar cuenta de lo lejos que este tablazo iba a viajar.

Ésta es la clase de swing que los Azulejos buscan de Guerrero, quien se presentó a los entrenamientos mucho más delgado mientras busca recuperar la forma que lo convirtió en el mejor prospecto de todo el béisbol al principio de la temporada del 2019. La mayoría de dicho enfoque de Guerrero recae en la fortaleza y la habilidad para sostener su swing a lo largo de 162 juegos, pero Toronto también se ha sentido motivado por la velocidad del bate del dominicano, la cual siempre ha sido especial, explica una nota de MLB.com.

Ready for VladiMORE of this? 😏 #PLAKATA 💥 pic.twitter.com/bPMVUIDLvm

— Toronto Blue Jays (@BlueJays) March 11, 2021