Vladimir Jr. ha lucido su flexibilidad en la inicial de los Azulejos

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-Hay un nuevo aspecto en el juego del dominicano Vladimir Guerrero Jr. en el 2021. Una, tal vez dos veces por juego, los seguidores de los Azulejos se encuentran haciendo gestos frente a su pantalla.

Pero no es porque Guerrero haya hecho algo malo, sino por las estiradas que hace para completar una jugada en la primera base. No es lo que esperan de Guerrero e incluso el propio quisqueyano de 22 años se ha sorprendido al ver sus repeticiones junto al manager de Toronto, el puertorriqueño Charlie Montoyo.

“Él estaba viendo los videos y decía, ‘Mira, casi me estoy partiendo’”, recuerda Montoyo.

Durante todo el receso de temporada, interrogantes acompañaban a Guerrero sobre si volvería a la antesala, como parte de una combinación de posiciones o de forma permanente. Nunca fue algo factible, pero ahora que está de regreso en la inicial, el quisqueyano viene brillando con impresionantes y flexibles, jugadas.

“Tiene mucha energía alrededor de la base y le encanta”, dijo el gerente general Ross Atkins el martes en MLB Network. “Le encanta estar en el terreno. Juega con exuberancia, por lo que han visto más agresividad de la que normalmente ves de un inicialista típico. Tiene buenas manos y una gran coordinación de ojos. Creo que tiene la oportunidad de ser bueno ahí”.

Canalizar esa energía es la clave para Guerrero, quien se ha salido en un par de ocasiones de la base en pleno estiramiento. Con el pasar de los juegos, sus manos y rápidos pies han empezado a ayudarlo. Si hay un tiro que está cerca de su alcance, al menos lo intentará.

“Se puede mover bien”, dijo Rowdy Téllez, quien viene ayudando al dominicano con su defensa. “Es algo que yo no puedo hacer. No puedo estirarme así y me da envidia que él sí pueda. Es muy flexible”.