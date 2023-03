Vladímir Henríquez denuncia empleados de Comunidad Segura tienen dos meses sin cobrar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- De acuerdo con el comunicador y político Vladímir Henríquez Pérez, empleados del programa Comunidad Segura, tienen alrededor de dos meses trabajando sin disfrutar de su sueldo.

Henríquez Pérez, aseguró que el retraso se debe a que, a supuestamente, el Ministerio de Interior y Policía, órgano al que está adscrito Comunidad Segura, habría declinado los pagos de nóminas luego de identificar abultamientos.

“Es que hombre (refiriéndose al director de Comunidad Segura, David de Jesús Polanco) manda la nómina abultada y Chu Vázquez se la devuelve, pero yo digo, señor Chu si devuelve la nómina, los que sufren son estos empleados que tienen dos meses que no han cobrado”, expresó.

En ese orden, solicitó al ministro Jesús “Chu” Vázquez, la destitución del encargado e ir en auxilio de los empleados de este programa que tiene como fin gestionar en las instituciones gubernamentales correspondientes la solución de problemas comunitarios, ya que desde su óptica, el costo de la vida es muy elevado y se siente más cuando con dos meses sin cobrar por el trabajo realizado.

El comunicador realizó esta denuncia en el programa “Políticas Públicas”, cual conduce junto a sus homólogos Leonardo Suero y Julito Rodríguez, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Mencionó que la información se la habría suministrado una empleada de Comunidad Segura que arropada por la desesperación no vio mas salida a su problema, que acudir de manera anónima a los medios de comunicación para que esta situación se resuelva.

“A mí me escribió una señora que está esperando esos chelitos para unos medicamentos y me dice: Vladi, por amor de Dios, ayúdanos ahí, que yo tengo que comprar una medicina para la azúcar y no he podido porque tenemos dos meses sin cobrar”, narró.

