Vladimir Guerrero luce cómodo para el Salón de la Fama

EL NUEVO DIARIO, ORLANDO, Florida.- A horas de que se haga el anuncio oficial del voto del 2018 para el Salón de la Fama del béisbol, el dominicano Vladimir Guerrero luce ser una apuesta cómoda, el puertorriqueño Edgar Martínez camina sobre arena movediza y el venezolano Johan Santana está en peligro de no conseguir el apoyo suficiente para mantenerse en la boleta para los próximos años.

La Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) y las autoridades de Cooperstown anunciarán este miércoles en un programa especial en el canal de las Grandes Ligas (MLB Network, 6 pm ET) los resultados de la votación de este año para nuevos miembros del pabellón de los inmortales.

Hasta el mediodía del lunes, el antesalista Chipper Jones (98.5%), Guerrero (94.5%), el inicialista y bateador designado Jim Thome (93.5%), Martínez (80.4%) y el pitcher taponero Trevor Hoffman (77.4%) mantenían sus niveles de votación por encima del 75% necesario para ser electos, de acuerdo al conteo (http://bit.ly/hof18) de Ryan Thibodaux (@NotMrTibbs en Twitter).

Thibodaux recopila en una base de datos las boletas reveladas por los votantes. Hasta el mediodía del lunes, 199 periodistas (aproxidamente el 47% de los elegibles para votar este año) habían dado a conocer como llenaron sus papeletas. Se estima que la BBWAA envió alrededor de 430 boletas a sus miembros con al menos 10 años de antiguedad en la institución.

El torpedero venezolano Omar Vizquel exhibe un 30.2% en su debut en la boleta, el jardinero dominicano Manny Ramírez ha recibido un 23.6% en su segunda oportunidad, el jardinero dominicano Sammy Sosa un 11.6% en su sexto turno, el jardinero curazoleño Andruw Jones un 6.5% en su primera vez y el zurdo Santana un descorazonador 1.5% en lo que podría ser su debut y despedida del proceso.

Se requiere de una votación mínima del 5% para mantenerse en la boleta por un máximo de 10 años.

Guerrero, quien recibió un 71.7% y se quedó por 15 votos de ser electo el año pasado, en su primera oportunidad en la boleta, ha ganado 35 votos de escritores que no lo marcaron en el 2017, cuando fueron electos Jeff Bagwell, Tim Raines y el receptor puertorriqueño Iván Rodríguez.

Guerrero, quien fue electo nueve veces al Juego de Estrellas, busca unirse a los lanzadores Juan Marichal y Pedro Martínez como los únicos dominicanos en el Salón de la Fama. “Vladdy” bateó .318 con 449 jonrones y 1,496 carreras impulsadas en 16 temporadas con los Expos de Montreal, Angelinos de Los Angeles, Rangers de Texas y Orioles de Baltimore.

Martínez, quien aparece en la boleta por noveno y penúltimo año, podría juntarse con Roberto Clemente, Orlando Cepeda, Roberto Alomar y “Pudge” Rodríguez en el club de puertorriqueños en Cooperstown. El toletero jugó 18 años en las ligas mayores con los Marineros de Seattle, bateando .312 con 514 dobles, 309 jonrones, 1,219 anotadas, 1,261 carreras impulsadas y 1,283 bases por bolas en 2,055 partidos.

Los jugadores que reciban la bendición de los escritores acompañarán a Jack Morris y Alan Trammell, quienes fueron electos por el Comité de Veteranos, en la ceremonia del domingo 27 de julio en Cooperstown.

Some updated Hall of Fame projections while we wait for more ballots to come in. Here’s where things stand based on add/drop trends from the 202 ballots in @NotMrTibbs‘s tracker. pic.twitter.com/hi19phIOz4

— Jason Sardell (@sarsdell) 22 de enero de 2018