(VÍDEO) Vladimir Guerrero lleva alimentos a personas en su natal Don Gregorio previo a Nochebuena

EL NUEVO DIARIO, DON GREGORIO.- El expelotero de Grandes Ligas e inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown, Vladimir Guerrero(@supervlad27 ) , volvió a mostrar el gran amor y sensibilidad que lo caracteriza, al entregar alimentos en víspera de Nochebuena, a familias en la comunidad de Don Gregorio, Nizao. “Hoy entregamos alimentos a las personas de mi comunidad y verdaderamente sigo creyendo que hay más felicidad en dar que en recibir”, expresó Guerrero con una gran sonrisa en el rostro, reflejo de la satisfacción que le embarga al realizar esta contribución a la celebración de la Navidad de la familia dominicana. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord