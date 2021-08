Vladimir Guerrero Jr. le rinde tributo a Kobe con sus ganchos

EL, NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Con el inicio de la serie entre los Azulejos y los Angelinos el martes en Anaheim, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. viste un accesorio especial.

Guerrero le rinde tributo al fallecido Kobe Bryant y a su hija Gianna, con dos nuevos pares de ganchos Jordan personalizados. Ambos contienen retratos de Kobe y Gianna Bryant, hechos por el artista Mike Jordan, conocido en los deportes por sus diseños pintados a mano.

Vlad Jr is paying tribute to Kobe and Gianna this week with two pairs of customized @jumpman23 cleats. This pair features hand painted portraits and a lyric from XO by @beyonce which was one Kobe’s favorite songs. After the series these cleats will be sent to Vanessa Bryant 💐 pic.twitter.com/nBHCDH7sp9

Jordan viene trabajando con Guerrero en el proyecto desde junio, en preparación a esta serie. Los Azulejos no han viajado a Los Ángeles desde el 2019. El dominicano, quien creció viendo a Kobe Bryant, quería aprovechar la oportunidad para honrar a la leyenda de los Lakers y a su hija, quienes fallecieron en enero del 2020 en un trágico accidente en helicóptero.

Una vez concluya la serie, Guerrero tiene previsto regalarle uno de los pares a Vanessa Bryant, viuda de Kobe.

Vlad Jr wanted to pay tribute to Mamba and Mambacita while the @BlueJays are playing in LA this week. This is one of two custom @jumpman23 pairs that Vlad will wear this series. Portraits are hand painted as always. Stay tuned for the next pair. #mambamondays #customcleats pic.twitter.com/YITclWvYcK

— Jordan Custom Kicks (@mikejordan_art) August 9, 2021