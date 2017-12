Vladimir Guerrero Jr.: “Desde que era niño siempre imitaba lo que hacía mi papá”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- En ocasión de la posible elección del dominicano Vladimir Guerrero al Salón de la Fama, su hijo Vladimir Guerrero Jr. habló de la influencia de su padre por medio de un escrito en el portal The Players Tribune. El prospectó de los Azulejos asegura que siempre imitaba lo que hacía su papá en el terreno.

El cotizado prospecto de los Azulejos dio detalles sobre su infancia y lo que significó tener al estelar toletero como padre.

“Desde que era niño, recuerdo que siempre imitaba lo que hacía mi papá en el terreno”, expresó Guerrero hijo. “Simplemente lo observaba y trataba de hacer lo mismo que él. Hasta imitaba lo que hacía antes de los juegos y comencé a hacer lo mismo antes de mis partidos.

“Se vendaba los pies antes de los encuentros…yo también me vendaba los pies. No usaba guantes para batear…yo tampoco usaba guantes para batear. Se paraba de cierta manera en la caja de bateo…también tenía ese cuadre”.

Sin embargo, el joven cañonero dejó en claro que nunca habló con su padre de estas rutinas y que todo lo hacía era siguiendo el ejemplo.

Guerrero Jr. habló de cuando su padre regresaba a la República Dominicana en la temporada muerta para verlo jugar e indicó cómo aprendió a lidiar con los altibajos que vienen con el béisbol.

“Después de cada partido — sin importar cómo me iba — mi padre respondía de la misma manera”, declaró Guerrero. “¡Me llevaba a la playa! Y si perdíamos, me iba mal en el juego o cometía errores…de todas maneras íbamos a la playa a celebrar con música y comida. Me decía: ‘Sólo era un juego. Habrá otro mañana. Ahora levanta la cabeza y vamos a divertirnos'”.

La carta de Guerrero concluyó explicando lo que significaría para su padre el ser inmortalizado en el Salón de la Fama este año:

“Quiero que entre porque se lo merece — tiene los números y jugó de la manera correcta. Pero también quiero verlo ahí porque sé lo feliz que lo haría. Sé que valorará el honor y estará agradecido por ser reconocido como uno de los mejores en la historia del juego”.

“Y si mi padre tiene la fortuna de ser elegido y recibir la llamada dentro de algunas semanas, les puedo asegurar que iremos a la playa. ¡Y será una gran celebración!”

Relacionado