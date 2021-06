Vladimir Guerrero Jr. continúa liderando las votaciones para el Juego de Estrellas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Con la Fase 1 de las votaciones para el Juego de Estrellas lista para concluir el jueves, hay cambios en algunas posiciones.

Con el boletín emitido por MLB el lunes, el torpedero puertorriqueño Carlos Correa ha subido al tercer lugar entre los paracortos de la Liga Americana, a la vez que Cedric Mullins, Joc Pederson y Tyler O’Neil han escalado entre los jardineros de la Liga Americana y Nacional.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. continúa como el más votado en las Grandes Ligas, a la vez que el venezolano Ronald Acuña Jr. es el líder general de la Liga Nacional.

Los primeros tres votados de cada posición (nueve jardineros) avanzarán a la Fase 2 de las votaciones, que decidirán los titulares para el Juego de Estrellas 2021 en el Coors Field el próximo mes. Los fans pueden emitir sus votos con la Boleta Google del Juego de Estrellas 2021 por LasMayores.com, las páginas de los equipos, MLB At Bat y aplicaciones MLB Ballpark, además de una Búsqueda por Google en los Estados Unidos y Canadá.

La Fase 1 de las votaciones terminará este jueves a las 4 p.m. ET.

Los resultados de las Fase 1 serán anunciados el próximo domingo a las 12 p.m. ET por MLB Network. La Fase 2 concluirá 1ro de julio a las 2 p.m. ET. Esa noche, a las 9 p.m. ET, los titulares para el Juego de Estrellas serán anunciados por ESPN.

