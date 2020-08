VÍDEO: Vladimir Guerrero hace donación de camiones de basura al ayuntamiento de Nizao

View this post on Instagram

El inmortal de Cooperstown, Vladimir Guerrero (@supervlad27), donó este lunes dos camiones recogedores de basura al ayuntamiento de Nizao. Los camiones fueron entregados a su hermano, Eleazar Guerrero, quien es el alcalde del municipio de Nizao. “El compromiso con mi comunidad es real, que mi hermano haya llegado a la alcaldía solo lo reafirma”, dijo Vladimir. “Aquí le hago entrega de dos camiones a la alcaldía de Nizao, para la eficientización de la recogida de basura”, añadió el expelotero de Grandes Ligas. Continúa leyéndote esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #ElNuevoDiarioRD