Vladimir Guerrero expresa orgullo por los logros de su hijo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Vladimir Guerrero, se expresó con júbilo y a la vez orgulloso por los logros que ha impuesto su hijo Vladimir Guerrero Jr., quien conquistó el Premio Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas, además de ser el más votado para el encuentro de mitad de temporada, que la Liga Americana ganó 5-2 este martes en el Estadio Coors Field de Colorado.

“Me siento bien y mucho mejor con lo que hizo mi hijo, el más votado del Juego de Estrellas y el MVP del evento”, expresó Guerrero, entusiasmado vía telefónica a El Nuevo Diario desde Denver, Colorado.

Vladi Jr. es ahora el octavo dominicano en ganar el Premio Jugador Más Valioso en el Juego de las Estrellas. Se une a Juan Marichal, Julio Franco, Pedro Martínez, Alfonso Soriano, Miguel Tejada, Melky Cabrera y Robinson Canó.

“Como padre lo vi nacer y ya a los tres años cogió un bate mío en Montreal, de ahí me di cuenta de su amor por el béisbol”, confesó el padre del líder de bateo de la Liga Americana con .332.

“Lo llevé al Juego de Estrellas cuando era un niño, ahora él me llevó a mí”, comentó el nativo de Don Gregorio, quien al conversar con este redactor estuvo acompañado por su manejador Virgilio Rojo.

Pide a Dios que le dé a su vástago salud para que siga poniendo buenos números en lo que resta de temporada

“Que me le dé salud y que no tenga lesiones, eso es lo que quiero para “El Negro”, así le llama el inmortal a su hijo.

Consultado sobre el gran año que ha tenido Vladimir Jr., quien ha puesto números para ser uno de los jugadores con posibilidades para ganar el MVP de la Liga Americana, dijo que era de esperarse.

“Él tenía mucha presión para demostrar, porque es mi hijo, además de la presión de los medios, pero ya él se ha visto mejor, más concentrado y el resultado ha sido favorable”, explicó el MVP de la temporada 2004 con los Angelinos.

“El Negro vino a dominicana a trabajar fuerte antes de esta temporada, vino a trabajar su físico y miren los resultados”, agregó.

Cuestionado sobre si su hijo puede ser el MVP, dijo que “ya lo fue en el Juego de Estrellas, ahora, quien sabe, tiene los números, hay que esperar”, indicó.

Dijo que antes del Juego de Estrellas su compadre Pedro Martínez le preguntó a su hijo en una entrevista que quien sería el MVP del partido de celebridades.

“Y “El Negro” le dijo que sería él, algo que me dio risa, porque yo antes del partido dije que él lo iba a ganar”, confesó.

¿Lloraste cuando tu hijo te dedicó el Premio de Jugador Más Valioso en la transmisión en vivo?

“(Risas), no, los hombres no lloran, pero me sentí muy emocionado porque me dedicó ese premio a mi persona”, concluyó.

Vladi Jr., autor de 28 jonrones en lo que va de la temporada, la sacó en la tercera entrada del Juego de Estrellas ante el derecho Corbin Burnes, haciendo historia en múltiples sentidos con un batazo de 468 pies que salió a 110.2 millas por hora.

De paso, Guerrero hijo se unió a su papá como autores de cuadrangulares en Juegos de Estrellas. Vladimir padre dio un bambinazo en la edición del 2006. Las únicas otras combinaciones padre-hijo en dar jonrones en Clásicos de Media Temporada son Bobby (1973) y Barry Bonds (1998, 2002) y Ken Griffey Sr. (1980) y Ken Griffey Jr (1992).

