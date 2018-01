Vladimir Guerrero: “Este premio es de toda la República Dominicana”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- El toletero dominicano Vladimir Guerrero se caracterizó por siempre mantener su humildad y el pueblo dominicano lo recibió como héroe luego de su elección al Salón de la Fama de Cooperstown.

“Este premio es de toda la República Dominicana, de todos nosotros”, dijo Guerrero. “Esto es una prueba de que uno tiene que seguir sus sueños. Cuando yo firmé, mucha gente me dijo que no duraría tres meses y que me darían el ‘release’ (despido), pero hoy puedo decir que duré 16 años en Grandes Ligas”, agregó.

Cientos de personas lo esperaron en el Aeropuerto Internacional de Las Américas y a lo largo de toda la autopista del mismo nombre para la celebración en honor al tercer dominicano elegido como inmortal.

“Un reconocimiento como este solo se le da a un grande. Todos estamos de acuerdo en que le correspondía ir al Salón de la Fama por sus números, pero también por su humildad, decencia, trabajo. No solo jugó con sus músculos sino con su corazón”, dijo el ministro de Turismo, Francisco Javier García, que se encargó de la fiesta en honor a Guerrero. Guerrero recibió un 92.9 por ciento de los votos de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica en su segundo año en la boleta.

Ingresará al Salón de la Fama el próximo 29 de julio junto a Chipper Jones, Jim Thome y Trevor Hoffman, además de Jack Morris y Alan Trammell, que fueron elegidos por el Comité de la Era Moderna.

Guerrero jugó por 16 temporadas en las Grande Ligas con Expos, Angelinos, Rangers y Orioles, pegando 449 jonrones y dejando un promedio de bateo de por vida de .318.

El nativo de Don Gregorio, en el sur de la República Dominicana, entrará a Cooperstown con la gorra de los Angelinos.

¿Fue difícil elegir entre los Angelinos y los Expos, el equipo que le dio la oportunidad de ser regular en las mayores sus primeros siete años?

“La decisión no fue fácil (Montreal y Anaheim) me siento contento de la oportunidad me dieron los Expos. En Anaheim gane el MVP. Si pudiera entrar con los dos, lo haría, pero sólo era con uno”, comentó.

Guerrero dijo sentirse orgulloso de unirse a Juan Marichal y Pedro Martínez como los únicos dominicanos en el Salón de la Fama.

“Ellos fueron los primeros y abrieron el paso para uno. Pero ahora vienen muchos (dominicanos) más por ahí como David Ortiz, Adrián Beltré y Albert Pujols que también tienen los números para el Salón de la Fama”, dijo Guerrero.

Guerrero estuvo acompañado de sus padres, sus ocho hijos, su esposa, hermanos, sobrinos y demás familiares que festejaron a ritmo de merengue, bachata y ‘dembow’, durante un concierto organizado en el malecón de Santo Domingo y otra fiesta en su natal Don Gregorio.

