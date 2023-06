Vladimir Gomez, el jocoso publicista de Yailin que dejó su impronta en Premios Heat

EL NUEVO DIARIO, CAP CANA.- Este jueves se llevaron a cabo los esperados Premios Heat 2023 en su octava edición celebrados en la paradisíaca Cap Cana y en medio de tantos talentos, una de las más esperadas fue Yailin La Más Viral, quien a su llegada al lugar donde iba a ser entrevistada fue abarrotada por periodistas que querían saber más de su vida.

Sin embargo, no sólo Yailin fue ‘’la más viral’’ en ese momento, sino también su publicista que tratando de evitar que le hicieran más preguntas, fue contundente con sus ‘colegas de la prensa’’.

Su nombre es Vladimir Gómez (justvladyg) ganador de un premio Emmy, quien además de publicista es presentador de radio y televisión y líder de medios de comunicación.

‘’Gracias por tanto respeto para la estrella. No me aborden a la artista, por favor colegas, no me aborden a la artista, lo dije. Gracias’’, eran las palabras de Gómez mientras conducía a Yailin hasta el vehículo del hotel.

Vladimir de inmediato acaparó la atención de toda la gente que en las redes sociales se mantenían atentos a las incidencias de los premios.

