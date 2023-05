Vladimir a su hijo: “Olvídate de los Yankees y ponte a trabajar”

EL NUEVO DIARIO, DON GREGORIO, NIZAO.- Vladimir Guerrero ha dado muchos consejos a su hijo Vladimir Guerrero Jr. como padre al fin.

La mayoría de esas recomendaciones suelen estar relacionadas con el aspecto técnico del béisbol.

Ahora, el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown espera que su hijo acate al pie de la letra un consejo que guarda relación con el manejo de su imagen.

Es que Guerrero Jr. ha dicho en varias ocasiones que nunca jugaría para los Yankees de New York, declaraciones a las que su padre ha querido ponerle un freno.

“Siempre le he dicho que uno no puede hablar tanto de una misma cosa”, afirmó el expelotero durante una entrevista con el comunicador deportivo Satosky Terrero. “La última vez que lo dijo, yo lo halé y le dije: ¡oye, olvídate ya de los Yankees! olvídate de lo que pasó, ponte a trabajar que tú no sabes cuál es el equipo que te puede dar el dinero”.

Guerrero padre admitió que realmente sucedió una situación con los Yankees en su tiempo de jugador activo cuando su hijo era apenas un niño de siete u ocho años, aunque dijo que no fue nada grave como para tener que revivirlo constantemente.

