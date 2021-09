Vlad Jr. y Donaldson intercambiaron camisetas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TORONTO — El domingo, después del partido entre los Azulejos y los Mellizos en el Rogers Centre, el toletero de Minnesota, Josh Donaldson, caminó hacia el otro lado del terreno para compartir un momento con el cañonero dominicano del club de Toronto, Vladimir Guerrero Jr.

Estas dos figuras representan el pasado y el presente de los Azulejos. Ahora Guerrero es el que trata de impulsar al club canadiense a la postemporada y presenta argumentos para llevarse el premio a Jugador Más Valioso.

Guerrero y Donaldson se quitaron sus jerseys, las firmaron y las intercambiaron, algo tradicional después de los encuentros de fútbol — y ahora el fútbol americano de la NFL — pero pocas veces visto en el béisbol.

Luego de que Guerrero y Donaldson posaran para fotografías, se voltearon a saludar a algunos de los espectadores que se quedaron en el estadio para presenciar el momento entre estrellas. Donaldson dio un saludo antes de que los infielders regresaran a sus respectivas cuevas.

“Durante el partido [del sábado], le pedí su jersey y el me pidió el mío. Acordamos intercambiarlas después del último juego de la serie y así lo hicimos”, explicó Guerrero. “Después, me dijo que me mantuviera enfocado y que siguiera trabajando fuerte hasta el final”.

La admiración por Donaldson no ha desaparecido en Toronto. Aparte del quisqueyano José Bautista y Roy Halladay, es posible que el antesalista sea el jugador más querido de los Azulejos desde los miembros de los campeones de la Serie Mundial en 1992 y 1993. Donaldson personificó los equipos de postemporada de Toronto del 2015 y del 2016, que no sólo eran mejores que sus oponentes, sino que disfrutaban expresar ese hecho.

El sábado, Donaldson le dijo al diario Toronto Sun que Guerrero — por encima del lanzador/bateador de los Angelinos, Shohei Ohtani — debería ser elegido JMV. Hay posibilidades de que eso no suceda, debido a lo históricos que han sido los logros de Ohtani esta temporada, pero es evidente que Guerrero también ha tenido una campaña digna del premio.

“Es increíble que Josh haya dicho eso”, declaró Guerrero. “Especialmente porque viene de alguien que ya ha ganado el JMV. Desde que estaba en liga menor, él me ha dado consejos, especialmente en los Entrenamientos de Primavera. Cuando estaba jugando en la tercera base, me ayudaba cuando fildeaba bolas junto a él. Siempre ha sido una gran persona conmigo. La verdad es que valoro sus comentarios”.

Criándose en el béisbol, Guerrero siempre ha respetado a los veteranos y a los que han alcanzado hazañas antes de él, tanto personales como colectivos. El quisqueyano espera ahora hacer ambas cosas en el 2021, como lo hizo Donaldson en el 2015, cada uno con una de las mejores temporadas en la historia de los Azulejos.

