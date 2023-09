Vlad Jr. fue removido del lineup debido a molestias en la rodilla derecha

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK — Vladimir Guerrero Jr. fue retirado a última hora del lineup abridor del juego del miércoles contra los Yankees debido a molestias en la rodilla derecha, anunciaron los Azulejos aproximadamente 40 minutos antes del primer lanzamiento.

Guerrero comenzó como BD en el primer juego de la serie el martes, lo cual fue curioso dado el día libre que tuvo Toronto el lunes, pero pronto quedó claro que no estaba corriendo al 100%. En la novena entrada de la victoria por 7-1 en el Yankee Stadium, Guerrero lució incómodo mientras corría hacia la primera base. A continuación, fue retirado por un corredor emergente.

“Está batallando. Su rodilla está molestándolo un poco”, dijo el manager John Schneider antes de que se anunciara el movimiento. “No es nada con el [tendón] rotuliano ni nada, sólo está sintiendo el paso de la temporada”.

Guerrero viene de una excelente racha en casa en la que jonroneó en tres juegos consecutivos, pero se fue de 5-0 el martes y dio algunos batazos poco característicos. Dado que su rodilla derecha es la pierna en la que se apoya para hacer swing, esta molestia no puede estar ayudando.

“No ha sido terriblemente largo el tiempo que ha estado sintiendo los efectos de la temporada”, dijo Schneider. “Pero no creo que eso tenga nada que ver”.

No hubo ninguna jugada específica que agravara la lesión, y Schneider dijo que no hay nada estructuralmente mal con la rodilla de Guerrero, pero el momento de esto no podría ser peor, ya que los Azulejos están metidos en una apretada pelea por un Comodín de la Liga Americana. Guerrero ha tronado generalmente en el Yankee Stadium, además, con 12 jonrones y un .934 OPS en 35 juegos de por vida.

En lugar de Guerrero, Cavan Biggio volvió a la primera base y Spencer Horwitz quedó como BD.

Los Azulejos tienen a Brandon Belt trabajando para regresar de una lesión en la espalda, y el veterano recientemente comenzó a hacer rutinas de bateo con la esperanza de volver en algún momento antes del final de la temporada regular.