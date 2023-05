Viyella de Paliza sostiene problema de Haití no es solo de RD; dice migración hacia el país debe ser más organizada

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La expresidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Elena Viyella de Paliza, sostuvo que el impacto negativo que genera la actual crisis que sacude al territorio haitiano no es exclusivo de República Dominicana.

“El problema no es de nosotros solos, a nosotros nos afecta más que a nadie, pero es un problema internacional y global, porque en su momento muchos y grandes países se beneficiaron de la riqueza natural de Haití”, indicó la empresaria en una entrevista concedida a la plataforma El Nuevo Diario Podcast.

Argumentó que esa nación tiene una situacion prácticamente insostenible que hay que tratar, “y seguiremos luchando en ese sentido, para tratar de que Haití mejore”.

Dijo que hay que lograr que la comunidad internacional intervenga propiciando una transformación que sea sostenible.

“República Dominica ni puede sola, ni es un problema de nosotros solos”, insistió.

La migración debe ser más organizada

Al abordar el tema de la migración haitiana hacia el territorio quisqueyano, Viyella de Paliza dijo que esta debe hacerse de manera más organizada.

“Para nosotros la migración no es el problema per sé, el tema realmente es que se haga de una forma que sea sostenible, que la gente encuentre trabajo, y que puedan progresar y venir a contribuir al desarrollo del país, a la vez que mejoran ellos también, pero no puede ser que la solución sea que todos vengan, o sea, hay que buscar soluciones en Haití y aquí», .

Insistió en que el problema no es solamente de su país, por lo que entiende que la comunidad internacional tiene que ayudar a intervenir para que Haití pueda ser un país viable para sus ciudadanos.

“Yo no creo que para nosotros la migración sea mala, sino que tiene que ser más organizada y con cierta gradualidad para que pueda seguir progresando el país y ellos también”, dijo.

Empresarios sobre situación en Haití

Al ser consultada sobre el sentir del sector que representa ante la citada crisis haitiana, Viyella de Paliza dijo que el deseo que siempre ha tenido el empresariado dominicano es que ese país esté bien, porque esto se traduce en beneficio para República Dominicana.

“Haití es un mercado natural para República Dominicana, a nosotros nos conviene que Haití esté bien, porque es un mercado para nosotros vender y ellos comprar”, significó Viyella de Paliza.

La ejecutiva empresarial es de idea que si las cosas marchan bien en el país hermano no llega tanta inmigración a este territorio.

“En las medidas en que un país ofrece más oportunidades no viene tanta migración, es al revés, la gente se queda si encuentra oportunidades”, dijo.

Aspira a reforma policial y educativa avancen

Durante la entrevista, la también expresidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y de la Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), fue cuestionada sobre cuál reforma tiene más esperanza de que se avance, la policial o la educativa, mostrando su optimismo de que en ambas.

“Ay, yo aspiro a que las dos, que avancemos, le voy a decir por qué. Primero, porque la reforma a la Policía nos va ayudar a crear mayor seguridad ciudadana y en la medida en que nuestro país siga por ese camino, primor continuará habiendo muchísima más inversión, segundo, vamos a ver un país mucho más seguro que atrae mucha gente a venir a vivir aquí, ustedes pueden ver que hay mucha gente que se mudó a nuestro país a vivir después de la pandemia y decidieron vivir aquí», dijo Viyella de Paliza.

Con respecto a lo que concierne a la Policía, dijo que «hay un trabajo que tenemos que ir haciendo todos, no solo los empresarios».

«En todas partes hay gente muy buena, gente promedio, y gente que no es tan bueno, eso pasa en todas partes y todos los sectores. Entonces, yo lo que siempre digo es tratemos de mejorar lo bueno y darle oportunidad a los que están quizás en el medio (a querer hacerlo bien), y los que no lo están haciendo bien buscarle la posición adecuada», manifestó.

La educación es vital para el desarrollo del país

Para mejorar la República Dominicana hay que lograr que la calidad de la educación sea cada vez mejor, puntualizó Viyella de Paliza.

En ese sentido, dijo que se está avanzando y que una muestra es que el acceso al aprendizaje es cada vez mucho más amplio, gracias a las inversiones que se han hecho, en infraestructura y mejorar la calidad de los propios maestros.

«Pero necesitamos mucho más. Entonces ahí tenemos que buscar la forma también de que en nuestra sociedad trabajemos a una», dijo.

Menciono eso porque, por ejemplo, ahora mismo está el tema de las huelgas de los maestros y yo tengo que decir que yo admiro muchísimo a los maestros y que cumplen un rol en nuestra sociedad fundamental, capital, o sea, es clave, porque el techo de la calidad educativa está en función totalmente de la calidad de los propios maestros

Pero cuando uno ve que se sacrifican los niños con huelga para buscar logros, siento que falta lo que decía don Persio, diálogo, mayor dialogo, pero también mayor apertura, porque para mejor todo el mundo tiene que dar y recibe a cambio, recibe mejorías, recibe transformación 29.12

Esencia de la educación

Al abordar la necesidad de que se vuelva a la esencia de la educación en República Dominicana, Viyella de Paliza entiende que “tenemos que enfocarnos con el tema de la educación otra vez, con mucho mayor esfuerzo y diálogo de todos”.

La empresaria entiende que la pandemia del covid-19 cambió la manera de enseñar en República, destacando que la tecnología aceleró esa transformación.

“Y nos demostró que se puede hacer muchas cosas con la tecnología para mejorar el tema de la educación”, enfatizó

La familia y su estructura

Hablando sobre este tema, Viyella de Paliza reconoció el valor que tiene la formación familiar para poder ser personas de bien en la sociedad.

“Hay que ver cómo la familia educa a sus hijos, para que aprendan el valor del esfuerzo, el valor de hacer las cosas bien hechas, y no cortar esquinas y coger caminos cortos que al final ni son sostenibles ni los hacen feliz”, manifestó.

Agregó que también hay que hacer hincapié en que las escuelas vuelvan a rescatar los valores patrios, “pero también hablar de moral y cívica y ética, desde pequeños”.

Relacionado